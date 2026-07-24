Στα 2.030 ευρώ ο μέσος φόρος. Πώς μπορεί να εξοφληθεί το «ραβασάκι» της φορολογικής δήλωσης σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Με τον συνολικό φόρο εισοδήματος που έχει ήδη βεβαιωθεί να ξεπερνά τα 4,7 δισ. ευρώ και να εκτιμάται ότι θα αγγίξει ή ενδεχομένως να υπερβεί τα 5 δισ. ευρώ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων φέρνει έξτρα φόρο για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους με χρεωστικό σημείωμα. Η άνοδος των δηλωθέντων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του τεκμαρτού συστήματος προσδιορισμού του ελάχιστου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έχει οδηγήσει τον μέσο φόρο των χρεωστικών εκκαθαριστικών στα 2.030 ευρώ, ενώ σήμερα Παρασκευή, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, εκπνέει και η τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί χωρίς την επιβολή προστίμων.

Από την εκκαθάριση 6.606.616 φορολογικών δηλώσεων που είχαν υποβληθεί έως χθες το πρωί προκύπτει ότι το 35,41% ή 2.339.303 δηλώσεις είναι χρεωστικές με το συνολικό ύψος του φόρου που έχει βεβαιωθεί να ανέρχεται σε 4,747 δισ. ευρώ. Αντίθετα, για το 29,22% των φορολογουμένων, δηλαδή για 1.930.453 δηλώσεις, προκύπτει επιστροφή φόρου συνολικού ύψους 632,44 εκατ. ευρώ, με τη μέση επιστροφή να διαμορφώνεται στα 328 ευρώ. Για το υπόλοιπο 35,33% των δηλώσεων το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό.

Τελευταία ευκαιρία

Η ηλεκτρονική πύλη της ΑΑΔΕ θα δέχεται τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι τα μεσάνυχτα και όσοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη δήλωσή τους θα πρέπει να κινηθούν άμεσα. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μπορούν επίσης να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμα. Σε αρκετές περιπτώσεις, η διόρθωση ή η συμπλήρωση στοιχείων μπορεί να μειώσει τον τελικό φόρο ή ακόμη και να μεταβάλει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης μεταφέρονται αυτόματα όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 και ο φορολογούμενος παρεμβαίνει μόνο στους κωδικούς που επιθυμεί να διορθώσει ή να συμπληρώσει.

Νέα εκκαθάριση

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η νέα δήλωση αντικαθιστά την αρχική. Η προηγούμενη εκκαθάριση ακυρώνεται και πραγματοποιείται νέα, με βάση τα επικαιροποιημένα εισοδηματικά ή τεκμαρτά στοιχεία. Από τη νέα εκκαθάριση μπορεί να προκύψει μικρότερος φόρος ανάλογα με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

Δόσεις

Παράλληλα, «τρέχει» και η προθεσμία για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος. Έως τις 31 Ιουλίου 2026 οι φορολογούμενοι θα πρέπει είτε να καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο, εξασφαλίζοντας έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης, είτε να πληρώσουν την πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Για όσους δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τον φόρο σε οκτώ δόσεις έχουν τη δυνατότητα να τον πληρώσουν με πιστωτική κάρτα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Με τον τρόπο αυτό ο φορολογούμενος διατηρεί και την έκπτωση 2%-4% που προβλέπεται για την εφάπαξ εξόφληση. Η μέγιστη έκπτωση 4% αφορά όσους υπέβαλαν τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου 2026. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα η οφειλή να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση και να εξοφληθεί σε έως 24 μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, όμως, οι δόσεις επιβαρύνονται με τόκο.

Τα πρόστιμα

Η εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φέρνει πρόστιμα, εφόσον ο φόρος που προκύπτει υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Συγκεκριμένα προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα, 250 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία, 500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Επιπλέον, όταν η εκπρόθεσμη αρχική δήλωση είναι χρεωστική, επιβάλλεται και τόκος εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης, ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία που έληξε η προθεσμία πληρωμής του φόρου.