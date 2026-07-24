Πυροσβεστική: Συνολικά 216 κλήσεις σε όλη την Ελλάδα λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων

Συνολικά 216 κλήσεις έχουν δεχτεί τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Upd. Συνολικά 216 κλήσεις έχουν λάβει τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν.

Από αυτές οι 194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και οι 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

Από τις παραπάνω κλήσεις, μόνο στην Αττική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει:

152 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ