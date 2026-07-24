Πακιστάν: Αναζητά δίοδο για νέες συνομιλίες HΠΑ-Ιράν με κινεζική πρωτοβουλία

Το Πακιστάν διερευνά τρόπους για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πεντάμηνου πολέμου, μετά από κινεζική πρωτοβουλία, δήλωσαν τρεις πακιστανικές πηγές στο Reuters.

Το Πακιστάν διερευνά τρόπους για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πεντάμηνου πολέμου, μετά από κινεζική πρωτοβουλία, δήλωσαν τρεις πακιστανικές πηγές στο Reuters.

Διερευνητικές συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών του Ιράν, Εσκαντάρ Μομένι, στην Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα, η δεύτερη μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο Μομένι, ο οποίος θεωρείται στενός συνεργάτης των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τους ηγέτες της πακιστανικής κυβέρνησης και τον αρχηγό του στρατού, Ασίμ Μουνίρ

Και οι τρεις πηγές προειδοποίησαν ότι τα εμπόδια σε τυχόν συνομιλίες με τις ΗΠΑ παραμένουν μεγάλα.

Το Πακιστάν έχει βρεθεί σε μια ολοένα και πιο περίπλοκη κατάσταση αναλαμβάνοντας το ρόλο του πιθανού διαμεσολαβητή. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας, στενού συμμάχου της Ισλαμαμπάντ, η οποία υπέγραψε πέρυσι συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με το Πακιστάν πέρυσι.

Το Πακιστάν βασίζεται στην οικονομική υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας και το Ισλαμαμπάντ έχει καταδικάσει σθεναρά τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία. Μία υπερβολικά ευνοϊκή προς τα ιρανικά επιχειρήματα θα μπορούσε να απογοητεύσει το Ριάντ.

Παράλληλα, το Ισλαμαμπάντ εξαρτάται ομοίως από το Πεκίνο, το οποίο υπήρξε επίσης βασικός οικονομικός υποστηρικτής του. Η Κίνα έχει επίσης οικονομικά συμφέροντα στην εξεύρεση διπλωματικής λύσης για το άνοιγμα βασικών εμπορικών οδών στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει το Reuters.

Πετρέλαιο

Το Πεκίνο είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν και ο κύριος αγοραστής του πετρελαίου του, παρά τις διεθνείς κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, καθώς το αγοράζει με σημαντική έκπτωση.

Με την πάροδο των ετών, η Κίνα έχει επίσης αυξήσει την υποστήριξή της για την ασφάλεια του Ιράν μέσω εξαρτημάτων διπλής χρήσης, εξοπλισμού τσιπ και συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης, αν και το Πεκίνο δεν έχει παράσχει ανοιχτά στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

Το Πεκίνο υποστηρίζει σταθερά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν και τον Μάρτιο απέστειλε τον ειδικό απεσταλμένο του για να ηγηθεί ενός ταξιδιού διπλωματίας στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης τον Ιούνιο για να προχωρήσουν προς τον τερματισμό του πολέμου μετά από διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ. Προοριζόταν να παράσχει ένα χρονικό περιθώριο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια μόνιμη συμφωνία.

Ωστόσο, οι έμμεσες συνομιλίες δεν απέφεραν καμία πρόοδο. Και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη για παραβιάσεις και η σύγκρουση συνεχίστηκε.

Οι Χούθι δήλωσαν την Πέμπτη ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού τους, απειλώντας να δημιουργήσουν ένα δεύτερο σημείο στραγγαλισμού για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου παράλληλα με το σχεδόν κλείσιμο του Ορμούζ.

Η διακοπή των επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών του Κόλπου θα ήταν πλέον «προαπαιτούμενο για την επανέναρξη οποιωνδήποτε συνομιλιών», δήλωσε ένας Πακιστανός αξιωματούχος.

Είναι ένα μήνυμα που το Πακιστάν έχει μεταφέρει στο Ιράν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.