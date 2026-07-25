Θέσεις πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή σε φοιτητές και φοιτήτριες της Ελλάδας ή του εξωτερικού προσφέρουν φορείς του υπουργείου Εξωτερικών σε όλο τον κόσμο.

Θέσεις πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή σε φοιτητές και φοιτήτριες της Ελλάδας ή του εξωτερικού προσφέρουν φορείς του υπουργείου Εξωτερικών σε όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα:

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή για διάστημα (3) μηνών, σε φοιτητές και φοιτήτριες που θα προταθούν από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με κοινοποίηση στη Διπλωματική Ακαδημία ([email protected]):

το βιογραφικό τους σημείωμα

μια επιστολή, στην οποία θα αναγράφουν την Οργανική Μονάδα που τους ενδιαφέρει να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση (δυνατότητα αναγραφής δύο επιλογών με σειρά προτεραιότητας) και τη χρονική περίοδο που μπορούν να κάνουν την εν λόγω πρακτική (επιλογή ενός τριμήνου)

μια υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούνται εγγράφως από κάθε οικονομική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και ότι είναι ασφαλισμένοι για την περίπτωση ατυχήματος στον εργασιακό χώρο (βλ. συνημ. παρακάτω)

συστατική επιστολή ενός τουλάχιστον καθηγητή του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος που φοιτά ο/η ενδιαφερόμενος/η, για τις εκτός ERASMUS+ αιτήσεις για πρακτική άσκηση.

βεβαίωση φοίτησης

αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Σημειώνεται ότι μετά την αποστολή σχετικού αιτήματος θα ακολουθήσει συνέντευξη του/της φοιτητή/φοιτήτριας από τον/την Επικεφαλής της Οργανικής Μονάδας, εφόσον κριθεί ότι ο/η υποψήφιος/α διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και υπάρχουν κενές θέσεις για πρακτική άσκηση στην ανωτέρω Οργανική Μονάδα.

Όλοι οι φοιτητές/τριες θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο θα ενημερώνονται για την αποδοχή ή μη του αιτήματος τους για πρακτική άσκηση και, στην περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί, θα καλούνται να μας αποστείλουν το προβλεπόμενο ‘’Letter of acceptance”, για τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.

Πρεσβείες και Προξενικές Αρχές

Θέσεις σε Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενικές Αρχές, καθώς και Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, προσφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε φοιτητές και φοιτήτριες των ΑΕΙ της Ελλάδος και του εξωτερικού που θέλουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση τριών μηνών (με δυνατότητα παράτασης) σε εθελοντική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάση και μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε εθελοντική βάση είναι τα εξής:

Βιογραφικό σημείωμα (βάσει προτύπου Europass) με πρόσφατη φωτογραφία Φωτοαντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου Βεβαίωση σπουδών του τρέχοντος εξαμήνου, η οποία εκδίδεται από τη Γραμματεία της Σχολής Συστατική επιστολή από καθηγητή της Σχολής (μπορεί να προσκομιστεί και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης) Υπεύθυνη Δήλωση. Απαραίτητα δικαιολογητικά ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γενική αστική ευθύνη και ατυχημάτων σε εργασιακό χώρο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ είναι τα εξής:

Βιογραφικό σημείωμα (βάσει προτύπου Europass) με πρόσφατη φωτογραφία

Φωτοαντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου

Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση άσκησης, πρέπει να έρχονται σε απευθείας επαφή με την Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας που τους ενδιαφέρει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, σημειώνοντας τη χρονική περίοδο προτίμησης τους. Όλη η ηλεκτρονική αλληλογραφία, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ελληνική Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών στην διεύθυνση: [email protected].

Εκάστη Αρχή θα επιλέγει κατόπιν συνεντεύξεως - διά ζώσης ή διαδικτυακής – τον/την φοιτητή/φοιτήτρια ή τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες προς πρακτική άσκηση.

Εφόσον οι φοιτητές/φοιτήτριες γίνουν δεκτοί από μια Αρχή του εξωτερικού για πραγματοποίηση της άσκησης, υποχρεούνται να ακυρώσουν με νεώτερο ηλεκτρονικό μήνυμά τους αιτήσεις που ενδεχομένως έχουν υποβάλει προς άλλες Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας, με παράλληλη κοινοποίηση στην Ελληνική Διπλωματική Ακαδημία,

Εάν η πρακτική άσκηση εντάσσεται στο πρόγραμμα ERASMUS+, χορηγείται από την Αρχή του εξωτερικού το προβλεπόμενο "Letter of Acceptance". Η χορήγηση του παρέλκει, εάν η πρακτική άσκηση διενεργηθεί εκτός πλαισίου ERASMUS+. Στην περίπτωση αυτή βασική προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση συστατικής επιστολής Καθηγητού ή Καθηγήτριας του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στο οποίο φοιτά ο/η ενδιαφερόμενος/η.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι φοιτητές θα πρέπει, πριν ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, να παραιτούνται εγγράφως από κάθε χρηματική ή άλλη απαίτηση έναντι της Αρχής και του Ελληνικού Δημοσίου και να είναι ασφαλισμένοι με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφάλειες υγείας, γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος στον εργασιακό χώρο, τις δαπάνες των οποίων θα καλύπτουν οι ίδιοι για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που θα πραγματοποιήσουν.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.iky.gr/wp-content/uploads/2024/02/2024-ErasmusProgramme-Guide_EN.v.1.28-11-23-1.pdf