Χρυσός: Κέρδη σχεδόν 1,5% στην εβδομάδα

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή, καθώς το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε από την τιμή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι,

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή, καθώς το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε από την τιμή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν τις εξελίξεις στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στον πληθωρισμό ενόψει της απόφασης Fed για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot ενισχύθηκε 0,6% στα 4.073,23 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση περίπου 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Σε εβδομαδιαία βάση, ενισχύθηκε 1,4%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ, παράδοσης Αυγούστου, σημείωσαν κέρδη 0,6% στα 4.075,90 δολάρια.

«Ο χρυσός και το ασήμι στήνουν μια βάση γύρω στα 3.950 δολάρια και 55 δολάρια αντίστοιχα, παρά τις αδιάκοπα υψηλότερες αποδόσεις. Ενώ μια κίνηση "stop-loss" δεν μπορεί να αποκλειστεί σε περίπτωση μιας απότομης κλιμάκωσης του πολέμου, ο χρυσός φαίνεται έτοιμος να κινηθεί ξανά υψηλότερα... Μια παύση από την Fed την επόμενη εβδομάδα θα βοηθούσε», δήλωσε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν πάνω από 4%, αφού αυξήθηκαν πάνω από 7% για να σταθεροποιηθούν πάνω από τα 100 δολάρια στην προηγούμενη συνεδρίαση για πρώτη φορά από τον Μάιο, στον απόηχο της επίθεσης των Χούθι σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά περίπου 23% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν, δεχόμενες πιέσεις από τις προσδοκίες ότι ο πληθωρισμός που προκαλείται από τον πόλεμο θα μπορούσε να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα το αποτέλεσμα της συνεδρίασης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, όταν αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να διατηρηθούν τα επιτόκια αμετάβλητα.

Οι traders εκτιμούν περίπου 80% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Στα άλλα μέταλλα, το ασήμι spot αυξήθηκε 1,9% στα 58,77 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε 0,5% στα 1.592,89 δολάρια και το παλλάδιο πρόσθεσε 0,2% στα 1.259,42 δολάρια.