Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Αττική – Εκτεταμένες ζημιές και στην επαρχία

Τα φαινόμενα ήταν έντονα με αποτέλεσμα να υπάρξουν πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Αττική, καθώς σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα ήταν έντονα με αποτέλεσμα να υπάρξουν πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και κυκλοφοριακό χάος στην Αττική

Συγκεκριμένα, η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της στην Αττική με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά μέσα καλοκαιριού.

Στο Ίλιον, οι οδηγοί αιφνιδιάστηκαν όταν άρχισε να πέφτει χαλάζι, με αποτέλεσμα να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Οι κάδοι αναποδογύρισαν και δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα του φαινομένου.

Την ίδια ώρα, στον Άλιμο η καταρρακτώδης βροχή διήρκεσε περίπου μισή ώρα. Ωστόσο, δημιούργησε προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Στο νέο Ψυχικό μία κολώνα της ΔΕΗ κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και στον Πειραιά μια σκαλωσιά κατέρρευσε στη μέση του δρόμου, πάνω στις γραμμές του τραμ, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές σε οχήματα.

Ειδικότερα, συνολικά 216 κλήσεις έχουν λάβει τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν.

Από αυτές οι 194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και οι 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

Από τις παραπάνω κλήσεις, μόνο στην Αττική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει:

- 152 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα ενώ καταγράφηκε μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής), καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας (ιδιαίτερα στη Χαλκιδική), όπως παρουσιάζεται σε σχετικό χάρτη χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 20:00, ώρα Ελλάδας σήμερα, καταγράφηκε στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας με 40.2 mm, ενώ ακολουθούν το Ναρθάκι Λάρισας (39.8 mm) και η Αμφίκλεια (39.2 mm).

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12, καταγράφηκαν περισσότερες από 55.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της Ελλάδας έως τις 19:50, ώρα Ελλάδας, με τις μισές περίπου εξ αυτών να σημειώνονται στην ξηρά.

Τέλος, όπως τονίζεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, τα φαινόμενα μετατοπίζονται προς τα ανατολικά της χώρας και αναμένεται να επηρεάσουν τα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου σήμερα, τις βραδινές ώρες, έχοντας, ωστόσο, εξασθενήσει σημαντικά.