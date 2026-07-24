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Φωτιά σε επιχείρηση με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

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Φωτιά σε επιχείρηση με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο
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Πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/7), σε αυλή επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/7), σε αυλή επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 20:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Ειδικότερα, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχει ο δήμος Μαρκοπούλου – Μεσογαίας με υδροφόρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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