Εκλογές στο Ισραήλ: Μπορεί ο Νετανιάχου να διατηρήσει την εξουσία;

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου θα κρίνουν το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου, με επίκεντρο ασφάλεια, δημοκρατικούς θεσμούς, οικονομία, πολέμους και κοινωνικές διαιρέσεις. Η δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης.

Δημοψήφισμα για τον 76χρονο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον μακροβιότερο πρωθυπουργό στην ιστορία του Ισραήλ θα αποτελέσουν ουσιαστικά οι βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Οι επερχόμενες εκλογές θα είναι οι πρώτες εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες που διεξάγονται σύμφωνα με το κανονικό εκλογικό χρονοδιάγραμμα, μετά την ολοκλήρωση πλήρους κοινοβουλευτικής θητείας.

Θα είναι επίσης οι πρώτες εθνικές εκλογές μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, τη φονικότερη ημέρα στην ιστορία του Ισραήλ. Η πολιτική ευθύνη του Νετανιάχου για την αποτυχία των μηχανισμών ασφαλείας, καθώς και οι άλυτες περιφερειακές συγκρούσεις που ακολούθησαν, αναμένεται να κυριαρχήσουν στην προεκλογική εκστρατεία.

Πόσο δημοφιλής είναι η κυβέρνηση Νετανιάχου;

Το Ισραήλ κυβερνάται πάντοτε από κυβερνήσεις συνασπισμού, καθώς κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχει ποτέ εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία στις 120 έδρες της Κνεσέτ. Μετά τις εκλογές του 2022, το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου συνεργάστηκε με δεξιά και υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα, σχηματίζοντας την πιο εθνικιστική και θρησκευτικά προσανατολισμένη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας.

Η σημερινή κυβέρνηση αποτελείται από επτά κόμματα που κατέχουν συνολικά 68 έδρες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει χάσει σημαντικό μέρος της λαϊκής υποστήριξης μετά τις τελευταίες εκλογές. Η κριτική επικεντρώνεται στην αποτυχία αποτροπής της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, στο αυξανόμενο κόστος των πολυμέτωπων πολέμων εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και του Ιράν, καθώς και στην αδυναμία της ηγεσίας να μετατρέψει τις στρατιωτικές επιτυχίες σε μακροπρόθεσμη σταθερότητα σε οποιοδήποτε από αυτά τα μέτωπα.

Η δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης ενισχύθηκε επίσης από την προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και να συγκεντρώσει περισσότερες εξουσίες. Λίγες μόλις ημέρες πριν από τη διακοπή των εργασιών της Βουλής, ο κυβερνητικός συνασπισμός προώθησε μια σειρά αμφιλεγόμενων νομοθετημάτων: διατήρησε τις εξαιρέσεις από τη στρατιωτική θητεία για τους υπερορθόδοξους άνδρες, παρά τις προειδοποιήσεις για ελλείψεις προσωπικού στις ένοπλες δυνάμεις, περιόρισε τις αρμοδιότητες της γενικής εισαγγελέως, ενίσχυσε τον κυβερνητικό έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης και διεύρυνε τις δυνατότητες διαχωρισμού των φύλων στα πανεπιστήμια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, ο Νετανιάχου υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις ως προς το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Τι συμβαίνει με την αντιπολίτευση;

Ο βασικός αντιπολιτευτικός συνασπισμός αποτελείται από κεντρώα, δεξιά και αριστερά κόμματα που έχουν κοινό παρονομαστή την αντίθεσή τους στον Νετανιάχου. Δημοσκοπήσεις έως τα μέσα Ιουλίου έδειχναν ότι θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν κατά μέσο όρο 59 έδρες, δηλαδή δύο λιγότερες από όσες απαιτούνται για την πλειοψηφία. Ακόμη όμως και αν έφταναν τις 61 έδρες, οι ιδεολογικές τους διαφορές ενδέχεται να δυσχέραιναν τη χάραξη συνεκτικής κυβερνητικής πολιτικής.





Ορισμένα από τα κόμματα αυτά βρίσκονται ιδεολογικά πιο κοντά στο Λικούντ, αλλά αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τον Νετανιάχου μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του το 2019 για φερόμενες πράξεις δωροδοκίας, απάτης και παραβίασης της εμπιστοσύνης. Ο πρωθυπουργός, του οποίου η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη, αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν μέρος μιας πολιτικά υποκινούμενης «δίωξης μαγισσών». Η αντιπολίτευση κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να αποδυναμώσει τους θεσμούς επιβολής του νόμου και τη δημόσια διοίκηση, συγκεντρώνοντας περισσότερες εξουσίες στην εκτελεστική εξουσία και περιορίζοντας την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

Επίσης, δέκα έδρες της Κνεσέτ κατέχονται σήμερα από αραβικά κόμματα του Ισραήλ.

Εάν κανένας πολιτικός αρχηγός δεν κατορθώσει να σχηματίσει κυβέρνηση που να απολαμβάνει την υποστήριξη τουλάχιστον 61 βουλευτών της Κνεσέτ, θα προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Οι βασικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου έχει διατελέσει πρωθυπουργός για περισσότερα από 18 χρόνια σε τρεις μη συνεχόμενες θητείες, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά το αξίωμα το 1996. Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος προηγείται πλέον οριακά στις δημοσκοπήσεις ως καταλληλότερος για να ηγηθεί της χώρας, ενδέχεται να αποτελέσει το βασικό εμπόδιο στην προσπάθεια του Νετανιάχου να εξασφαλίσει μια τέταρτη θητεία.

Ο Άιζενκοτ θεωρείται μετριοπαθής πολιτικός του κέντρου, γνωστός για τον ευθύ λόγο του. Εκτιμάται ότι δεν θα προχωρούσε σε παραχωρήσεις σε ζητήματα ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα θα σεβόταν τους δημοκρατικούς θεσμούς και δεν θα έθετε σε προτεραιότητα θρησκευτικές ή εθνικιστικές επιδιώξεις.

Ένας ακόμη βασικός διεκδικητής είναι ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, έναν κεντρώο πολιτικό, ενοποιώντας τα κόμματά τους υπό την ονομασία Beyachad («Μαζί»). Σύμφωνα με τη συμφωνία τους, ο Μπένετ θα αναλάβει την πρωθυπουργία εφόσον κατορθώσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Πρόκειται για πολιτικό της δεξιάς, θρησκευόμενο Εβραίο, πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Γεσά (της οργάνωσης-ομπρέλας των ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη), ο οποίος αντιτίθεται στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Το βασικό διακύβευμα των εκλογών

Η ασφάλεια βρίσκεται στην κορυφή των ανησυχιών πολλών ψηφοφόρων, καθώς το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Το βασικό επιχείρημα του Νετανιάχου προς τους ψηφοφόρους είναι ότι εξακολουθεί να είναι ο καταλληλότερος ηγέτης για να προστατεύσει το Ισραήλ από τους εχθρούς του. Τα τελευταία χρόνια έχει αναθεωρήσει ριζικά το παραδοσιακό στρατιωτικό δόγμα της χώρας, εγκαταλείποντας τη μέχρι πρότινος αμυντική λογική της «ηρεμίας έναντι ηρεμίας», σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ διατηρούσε τις εκεχειρίες μέχρι να δεχθεί επίθεση.

Στη θέση της υιοθετήθηκε μια ιδιαίτερα επιθετική στρατηγική προληπτικών πληγμάτων, εμπνευσμένη από τη γνωστή ταλμουδική ρήση: «Αν κάποιος έρχεται να σε σκοτώσει, σήκω και σκότωσέ τον πρώτος». Η μεταβολή αυτή αντικατοπτρίζεται στις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, στις συνεχείς επιχειρήσεις εναντίον πιθανών απειλών στον Λίβανο, παρά τις επίσημες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στην ταχεία κατάληψη μιας ζώνης ασφαλείας στη Συρία μετά την κατάρρευση του προηγούμενου καθεστώτος.

Ωστόσο, οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον επικρίνουν επειδή δεν πέτυχε τη «συνολική νίκη» που είχε υποσχεθεί απέναντι στο Ιράν και τους περιφερειακούς συμμάχους του.

Ο παράγοντας Τραμπ

Παρότι ο Νετανιάχου προβάλλει τη στενή του σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον κατηγορούν ότι λειτουργεί ως υποχείριό του.

Οι σχέσεις Νετανιάχου και Τραμπ δοκιμάστηκαν εξαιτίας του πολέμου στον Λίβανο, καθώς η προσπάθεια του Ισραήλ να εξουδετερώσει τη Χεζμπολάχ απειλούσε να εκτροχιάσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου που είχαν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Στο πλαίσιο συμφωνίας που διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο, το Ισραήλ αποδέχθηκε να αρχίσει περιορισμένη αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο, διατηρώντας ωστόσο στρατιωτική παρουσία έως ότου αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Εάν ο Νετανιάχου προχωρήσει σε ευρύτερη αποχώρηση κατόπιν πίεσης του Τραμπ, οι επικριτές του εκτιμούν ότι θα ενισχυθούν οι κατηγορίες πως έχει μετατρέψει το Ισραήλ σε κράτος-υποτελή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, το Ισραήλ έχει αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν σε μια μόνιμη διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν. Υπάρχει ανησυχία ότι ακόμη και αν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν τελικά σε ειρηνευτική συμφωνία, αυτή δεν θα εξουδετερώσει πλήρως την απειλή που, κατά την ισραηλινή πλευρά, εξακολουθεί να συνιστά η Ισλαμική Δημοκρατία.

Η εξαίρεση από τη στρατιωτική θητεία

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφάνθηκε το 2024 ότι η πολυετής εξαίρεση των υπερορθόδοξων Εβραίων ανδρών από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία παραβιάζει την αρχή της ισότητας.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου ουσιαστικά αγνόησε την απόφαση, επιδιώκοντας να διατηρήσει τη συνοχή του κυβερνητικού συνασπισμού. Η στάση αυτή προκάλεσε την οργή πολλών Ισραηλινών, εκατοντάδες χιλιάδες από τους οποίους έχουν επιστρατευθεί ως έφεδροι λόγω των διαδοχικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε νομοσχέδιο που επανέφερε την εξαίρεση, το οποίο όμως δεν εγκρίθηκε εξαιτίας των έντονων κοινωνικών και πολιτικών αντιδράσεων.

Οι μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη

Πολλοί Ισραηλινοί θεωρούν ότι στις εκλογές αυτές διακυβεύεται το μέλλον της χώρας ως φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας, η κυβέρνηση Νετανιάχου ξεκίνησε εκτεταμένη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος με στόχο τον περιορισμό των εξουσιών του, προκαλώντας πρωτοφανείς διαδηλώσεις στις οποίες πρωτοστάτησαν επιχειρηματίες και στελέχη του τεχνολογικού κλάδου.

Μετά την προσωρινή αναστολή που επέβαλε ο πόλεμος της 7ης Οκτωβρίου, η κυβέρνηση επανέφερε τις πρωτοβουλίες αυτές. Ψηφίστηκαν νόμοι που ενισχύουν τον ρόλο των πολιτικών τόσο στον μηχανισμό ελέγχου της αστυνομίας όσο και στη διαδικασία επιλογής των δικαστών, ενώ ταυτόχρονα επεκτάθηκαν οι αρμοδιότητες των θρησκευτικών ραββινικών δικαστηρίων.

Λίγες ώρες πριν από τη διάλυση της Κνεσέτ εγκρίθηκε επίσης νομοσχέδιο που αφαιρεί από τη γενική εισαγγελέα τη δεσμευτική ισχύ των νομικών γνωμοδοτήσεών της και επιτρέπει στην κυβέρνηση να την αποκλείει από δικαστικές διαδικασίες όταν οι θέσεις της διαφέρουν από εκείνες του υπουργικού συμβουλίου.

Οι εντάσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη απειλούν να εξελιχθούν σε συνταγματική κρίση. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να συμμορφωθεί με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διατηρεί το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο της ρυθμιστικής αρχής ραδιοτηλεόρασης, το οποίο επιθυμεί να αντικαταστήσει με δικούς της διορισμένους αξιωματούχους.