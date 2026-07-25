Οι εκπλήξεις που βλέπει η Morgan Stanley στις τράπεζες

Η Morgan Stanley περιμένει ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, με τη δυναμική των βασικών εσόδων να δημιουργεί προϋποθέσεις ακόμη και για αναβαθμίσεις των στόχων που έχουν θέσει οι διοικήσεις για το σύνολο της χρήσης.

Περιθώρια θετικών εκπλήξεων σε διαφορετικές γραμμές των αποτελεσμάτων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διαμορφώνει η δυναμική του δεύτερου τριμήνου, μεταφέροντας το ενδιαφέρον της αγοράς πέρα από το ύψος της τελικής κερδοφορίας και στις επιμέρους πηγές υπέρβασης των εκτιμήσεων.

Από την ευρεία λειτουργική υπεραπόδοση που αναμένεται στην Πειραιώς και την ισχυρότερη τελική κερδοφορία της Eurobank έως το άλμα των προμηθειών στην Alpha Bank και την ανθεκτικότητα των core εσόδων της Εθνικής, οι εκτιμήσεις της Morgan Stanley αποτυπώνουν τέσσερις διαφορετικές διαδρομές προς ένα πιθανό «beat» των προσδοκιών.

Το ενδιαφέρον αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς οι τράπεζες περνούν πλέον σε μια φάση κατά την οποία η αγορά δεν αρκείται στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας. Μεγάλο μέρος της προσοχής μεταφέρεται στην ποιότητα και την επαναληψιμότητα των εσόδων, στην ταχύτητα με την οποία η πιστωτική επέκταση περνά στα καθαρά έσοδα από τόκους και στη δυνατότητα των προμηθειών να προσθέσουν έναν δεύτερο, ισχυρότερο πόλο ανάπτυξης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Morgan Stanley περιμένει ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, με τη δυναμική των βασικών εσόδων να δημιουργεί προϋποθέσεις ακόμη και για αναβαθμίσεις των στόχων που έχουν θέσει οι διοικήσεις για το σύνολο της χρήσης.

Πειραιώς: Το πιο «γεμάτο» beat

Η Πειραιώς εμφανίζει ίσως την πιο ισορροπημένη εικόνα υπέρβασης των εκτιμήσεων, καθώς η Morgan Stanley βλέπει καλύτερες επιδόσεις σχεδόν σε όλο το εύρος του P&L. Τα καθαρά έσοδα από τόκους τοποθετούνται στα 504 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,7% σε τριμηνιαία και 6,4% σε ετήσια βάση και περίπου 3% υψηλότερα από το consensus. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αναμένονται στα 170 εκατ. ευρώ, επίσης περίπου 3% πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Επίσης, τα λειτουργικά έσοδα εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 745 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,9% έναντι του πρώτου τριμήνου, την ώρα που τα λειτουργικά κόστη παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση. Έτσι, τα λειτουργικά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν κατά 20,5%, στα 499 εκατ. ευρώ, περίπου 5% υψηλότερα από το consensus, ενώ τα καθαρά κέρδη τοποθετούνται στα 324 εκατ. ευρώ, 7,1% πάνω από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις.

Η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς το πιθανό beat δεν στηρίζεται σε μία μεμονωμένη γραμμή. Αντίθετα, προκύπτει από τον συνδυασμό υψηλότερου επιτοκιακών εσόδων, ισχυρών προμηθειών και λειτουργικής μόχλευσης, στοιχείο που αυξάνει τις πιθανότητες αναθεώρησης των στόχων για το σύνολο της χρονιάς.

Ισχυρή κερδοφορία από Eurobank

Διαφορετική είναι η εικόνα στη Eurobank. Η Morgan Stanley τοποθετεί τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 684 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση και 8,2% σε ετήσια, αλλά μόλις 1,1% υψηλότερα από το consensus. Οι προμήθειες αναμένονται στα 222 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 9,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και 13,8% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας κατά 2,9% τις εκτιμήσεις. Στην τελική γραμμή, η Morgan Stanley βλέπει καθαρά κέρδη 414 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,1% έναντι του πρώτου τριμήνου και 7,8% υψηλότερα από το consensus.

Με άλλα λόγια, η Eurobank δεν χρειάζεται ένα θεαματικό revenue beat για να εκπλήξει. Η καλύτερη μετατροπή της δυναμικής των εσόδων σε κέρδη είναι αυτή που διευρύνει την απόσταση από τις προσδοκίες της αγοράς.

Κάνει το «μπαμ» στις προμήθειες η Alpha

Στην Alpha Bank βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη αριθμητική απόκλιση από το consensus σε επιμέρους γραμμή των αποτελεσμάτων. Η Morgan Stanley εκτιμά καθαρά έσοδα από προμήθειες ύψους 205 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 162-163 εκατ. ευρώ που τοποθετούν οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις. Η απόκλιση φτάνει έτσι το 25%-26%, με τα fees να εμφανίζονται αυξημένα κατά 46,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και κατά 51,2% σε ετήσια βάση. Το συγκεκριμένο νούμερο, ωστόσο, χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση, καθώς η τριμηνιαία επίδοση επηρεάζεται από μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες και δεν μπορεί να μεταφραστεί αυτούσια σε νέο οργανικό run rate προμηθειών.

Ακόμη και έτσι, η υποκείμενη λειτουργική εικόνα παραμένει ισχυρή. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένονται στα 432 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,7% σε τριμηνιαία και 8,1% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά κέρδη εκτιμώνται στα 387 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 8,2% έναντι του πρώτου τριμήνου.

Οι τρεις πυλώνες της ΕΤΕ

Στην Εθνική βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα «παγίδα» ανάγνωσης των αποτελεσμάτων. Σε πρώτη ματιά, τα συνολικά λειτουργικά έσοδα αναμένεται να υποχωρήσουν οριακά, κατά 0,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, στα 710 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αυτή, όμως, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απότομη αποκλιμάκωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις, τα οποία η Morgan Stanley τοποθετεί στα 22 εκατ. ευρώ από 69 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Στον πυρήνα του P&L, η εικόνα είναι διαφορετική. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται στα 559 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,3% σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αναμένονται στα 128 εκατ. ευρώ, με αύξηση 12,3%. Το οργανική κερδοφορία ενισχύεται κατά 7% και το προ φόρων κέρδη κατά 8%.

Τα καθαρά κέρδη εξαιρουμένων των one-offs αναμένονται στα 332 εκατ. ευρώ, περίπου 7% υψηλότερα από το consensus, παρά την οριακή κάμψη που εμφανίζουν τα συνολικά βασικά έσοδα. Η Εθνική μπορεί έτσι να αποτελέσει την περίπτωση όπου η πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων θα αδικεί την υποκείμενη τάση, καθώς τα πιθανώς χαμηλότερα έσοδα από trading θολώνουν μια ισχυρότερη επίδοση σε NII, προμήθειες και οργανική κερδοφορία.

Το επόμενο στοίχημα είναι το guidance

Πέρα από τις επιμέρους αποκλίσεις έναντι του consensus, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αποτελεσμάτων θα βρίσκεται στο στίγμα που θα δώσουν οι διοικήσεις για το δεύτερο μισό της χρονιάς. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Morgan Stanley βλέπει περιθώριο για ουσιαστικότερες αναθεωρήσεις κυρίως στην Πειραιώς και τη Eurobank, ενώ και στην Εθνική εκτιμά ότι η ισχυρότερη δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους μπορεί να οδηγήσει υψηλότερα τον στόχο για το σύνολο του έτους.