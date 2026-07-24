Τα μηνύματα της Πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας για την 52η επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Στις 24 Ιουλίου, κάθε χρόνο από το 1974 και μετά, οι Έλληνες πολίτες τιμούν την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, οι οποίοι είχαν καταργηθεί από τη δικτατορία των συνταγματαρχών.

Στις 24 Ιουλίου, κάθε χρόνο από το 1974 και μετά, οι Έλληνες πολίτες τιμούν την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, οι οποίοι είχαν καταργηθεί από τη δικτατορία των συνταγματαρχών.

Τιμή στους αγωνισθέντες απέτισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, επισκεπτόμενος του Μουσείο αντιδικτατορικής δράσης και καταθέτοντας στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν μέλη του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών και, μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Μουστακλή.

«Έχουμε πλέον μια Δημοκρατία έμπειρη και ώριμη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των συρράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. […] Η Δημοκρατία όμως, αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια, δεν παρέχει μόνο δικαιώματα. Έχει και αξιώσεις», δήλωσε ο κ. Τασούλας.

Να ενδυναμώσουμε το πολίτευμα δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού.

«Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη χούντα και όσους οικοδόμησαν τον νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας», σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ορόσημο χαρακτήρισε την 24η Ιουλίου ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, η υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο και η προσήλωση στις αρχές του κοινοβουλευτισμού αποτελούν κοινή ευθύνη όλων μας», τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Με μηνύματα ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της Δημοκρατίας, τιμά ο πολιτικός κόσμος την 24η Ιουλίου.

«Η Δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τανκς. […] Το χρέος μας σήμερα είναι σαφές: να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύος», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της Δικτατορίας, όσους δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν […] Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι πολλά από τα μηνύματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα», είπε από τη Βουλή ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική επταετία», είπε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

«Η Δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της», ανέφερε σε δήλωσή του, το γραφείο Τύπου της Νίκης.

«Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα», ανέφερε στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, ούτε «δεδομένη». Γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν το εκτιμάμε και κινδυνεύουμε να το χάσουμε», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.