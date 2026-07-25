Δήμας: Ο Ε65 αλλάζει τον χάρτη των οδικών μεταφορών στην ηπειρωτική Ελλάδα

«Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία συνδέονται πλέον πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια με Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο».

«Η σημασία του έργου του Ε65 είναι πολυδιάστατη, καθώς αλλάζει ουσιαστικά τον χάρτη των οδικών μεταφορών στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία συνδέονται πλέον πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο» υπογραμμίζει σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Όπως σημειώνει ο υπουργός «ο Ε65 έχει έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στις οδικές μετακινήσεις, αλλά επεκτείνεται και στις εμπορευματικές μεταφορές, αναβαθμίζοντας τη σύνδεση του λιμένα της Ηγουμενίτσας με τα λιμάνια του Βόλου και του Πειραιά».

Ο κ. Δήμας τονίζει ότι «η αποκατάσταση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες ”Daniel” και ”Elias” αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» σημειώνοντας πως αποτελεί «ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 500 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον τριπλό οδικό κόμβο Σκαραμαγκά που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται μια από τις «σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις στην Αττική, που δίνει τέλος σε μια εκκρεμότητα που παρέμενε άλυτη για περισσότερες από δύο δεκαετίες».

Για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τα έργα του Μετρό στην Κυψέλη, ο κ. Δήμας υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «έχει δοθεί σαφής οδηγία στην Ελληνικό Μετρό να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε όσοι έχουν επηρεαστεί να είναι βέβαιοι ότι κατοικούν και εργάζονται σε ασφαλή κτίρια».

Για την ασφάλεια των αεροδρομίων ο υπουργός σημειώνει: «Στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της αεροναυτιλίας, μέσα από επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες που ενισχύουν την ασφάλεια των πτήσεων, στηρίζουν την οικονομία και τον τουρισμό και ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του ελληνικού εναέριου χώρου. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, καθώς η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, ενώ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν αυξήσει σημαντικά την εναέρια κυκλοφορία».