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Η ΕΕ θα καλέσει τον πρέσβη της Ρωσίας σε σχέση με την επίθεση στην ουκρανική πόλη Σλαβιάνσκ

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Η ΕΕ θα καλέσει τον πρέσβη της Ρωσίας σε σχέση με την επίθεση στην ουκρανική πόλη Σλαβιάνσκ
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλέσει τον πρέσβη της Ρωσίας στην ΕΕ λόγω της επίθεσης της Μόσχας στην ουκρανική πόλη Σλοβιάνσκ και των ζημιών που προκάλεσε στο προξενείο της Λετονίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλέσει τον πρέσβη της Ρωσίας στην ΕΕ λόγω της επίθεσης της Μόσχας στην ουκρανική πόλη Σλοβιάνσκ και των ζημιών που προκάλεσε στο προξενείο της Λετονίας εκεί, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι θα προτείνει περισσότερες καταχωρίσεις που στοχεύουν στον στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας.

«Οι αδιάκριτες επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές προκαλούν απώλειες αμάχων εκ προθέσεως, όχι τυχαία», δήλωσε η Κάλας μέσω ανάρτηση της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η επίθεση κατά του Επίτιμου Προξενείου της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ υπογραμμίζει την απόλυτη περιφρόνηση της Μόσχας για το διεθνές δίκαιο. Η Λετονία έχει την πλήρη υποστήριξή μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ρωσία
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