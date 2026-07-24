Μητσοτάκης: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο - Πρόγραμμα τετραετίας στη ΔΕΘ

Η κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά να υλοποιεί τα έργα που έχει προγραμματίσει, είπε, προσθετοντας ότι τα χρονοδιαγράμματα δεν ορίζονται από τον εκλογικό κύκλο αλλά από τις κυβερνητικές προτεραιότητες.

Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Θέλοντας να αποσυνδέσει τα έργα που παραδίδονται από τον χρόνο των εκλογών, είπε ότι κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά να υλοποιεί κανονικά το τετραετές προγράμμά της και να παραδίδει έργα, προσθέτοντας ότι «τα χρονοδιαγράμματα δεν ορίζονται από τον εκλογικό κύκλο αλλά από τις κυβερνητικές προτεραιότητες».

Στην ΔΕΘ η κυβέρνηση θα παρουσιάσει και τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο και ένα πρόγραμμα τετραετίας, δεδομένου είναι η τελευταία Έκθεση πριν τις εκλογές του 2027.

Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Πολλές από τις αυξήσεις που δόθηκαν και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν, σε έναν βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Υπογράμμισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα. «Πέρσι στη ΔΕΘ στηρίξαμε νέους και οικογένειες με παιδιά. Δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου για τη ΔΕΘ αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε. Άρα η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται επί φαντασιακών προσδοκιών. Προφανώς θα ήθελα να έχω παραπάνω πόρους να μπορώ να κατανείμω».

Σε ερώτηση εάν θα επανεξεταστεί το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ, ο πρωθυπουργός είπε ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι οριζόντια και από αυτή ωφελούνται όλοι -και αδύναμοι και πλούσιοι και Έλληνες και ξένοι- ενώ η κυβέρνηση προτιμά τα στοχευμένα μέτρα.

Για τις φοροελαφρύνσεις θέλησε να επαναλάβει όσα είπε στην ΚΟ. «Στη ΔΕΘ θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες». Επεσήμανε ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που θα έχουμε στη διάθεσή μας. «Ευτυχώς η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας. Ο τουρισμός πηγαίνει καλά, οι επενδύσεις αυξάνονται. Το παραγωγικό μίγμα αλλάζει ήδη από εμάς. Δεν θα συμβιβαστούμε με ένα ρυθμό ανάπτυξης 2%. Θέλουμε παραπάνω. Οι παραγωγικές επενδύσεις είναι προτεραιότητα».

Για τον Ε65 που παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία, ο πρωθυπουργός είπε ότι θα αλλάξει τη μοιρα της Δυτικής Μακεδονίας, θα συνδέσει τρεις περιφέρειες, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, και θα δώσει εναλλακτική δίοδο πρόσβασης από τη βόρεια προς τη νότια ελλαδα και αντίστροφα.

Ανοιχτό ενδεχόμενο για τρίτο πρόγραμμα «Σπίτι Μου»

Για την αγορά ακινήτων, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι στην ιδιοκτησία ακινήτων, αφού με τα μέτρα της κυβέρνησης έχουν δώσει αξία στην ακίνητηση περιουσία, αλλά στην ενοικίαση. Υπενθυμίζοντας ότι τα προγράμματα «Σπίτι Μου» έδωσαν τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 νέους να αποκτήσουν σπίτι, ο πρωθυπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έρθει και τρίτο πρόγραμμα. Αναγνώρισε ότι έχει να γίνει ακόμη δουλειά στο ζήτημα της στέγης που είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και υπογράμμισε την ανάγκη επίσης να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά δάνεια με καλύτερους όρους.

Η αντιπολίτευση δίνει υποσχέσεις που δεν γίνεται να υλοποιηθούν

Για την υπόσχεση του Νίκου Ανδρουλάκη για 13η σύνταξη, ο πρωθυπουργός τον κάλεσε να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το κόστος των προτάσεών του, κάνοντας λόγο για μια υπόσχεση που δεν μπορεί να υλοποιηθεί. «Πρέπει να υπάρχει η στοιχειώδης συνέπεια, όταν μιλάμε για κοστολογημένες προεκλογικές δεσμεύσεις», είπε. Σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών, μεγάλα ελλείμματα και μεγάλα χρέη κι έχει βιώσει στο πετσί τις κάλπικες υποσχέσεις θεωρεί υποχρέωση να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο και κοστολογημένες δεσμεύσεις.

«Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις. Εγώ δεν θα μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγκί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Έτσι εκλέχτηκα δύο φορές πρωθυπουργός και μ' αυτόν τον τρόπο χτίζω σχέσεις εμπιστοσύνης που προσδοκά η ελληνική κοινωνία από τον πρωθυπουργό», είπε.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Τονίζοντας ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αρνήθηκε ότι ήταν ένα σκάνδαλο, ένα διαχρονικό σκάνδαλο. «Αναγκαστήκαμε να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό και να περάσει η αρμοδιότητα υπολογισμού και καταβολής των αγροτικών αποζημιώσεων στην ΑΑΔΕ. Εξαιρετικά δύσκολη μεταρρύθμιση και δεν την στήριξε κανένα κόμμα. Στην αρχή υπήρχε επιφύλαξη από τον αγροτικό κόσμο, έγιναν οι πληρωμές τέλη Ιουνίου και έγιναν σωστά και σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι πήραν και περισσότερα. Αυτή ήταν η μεγάλη μεταρρύθμιση. Αργήσαμε να την κάνουμε, αλλά αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα την έκανα ξανά αυτή τη μεταρρύθμιση. Αυτή είναι η πραγματική πτυχή του σκανδάλου αλλά από αυτό το πρόβλημα μέχρι να βαφτίσουμε μια ολόκληρη κυβέρνηση ως κυβέρνηση υποδίκων επειδή 13 βουλευτές μας προσφέρθηκαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους και τώρα διαπιστώνουμε ότι για 9 στους 13 δεν υπάρχει κανένα θέμα και 4 θα πάνε στο ακροατήριο για πλημμελήματα με ταχείες διαδικασίες υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Υπήρχε από την αντιπολίτευση μία συστηματική στοχοποίηση μιας ολόκληρης παράταξης. Δεν υπήρχε για 9 υποθέσεις πραγματικό ζήτημα».

Για τα Τέμπη «θα πω ότι έχω μάθει να σέβομαι τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να έχω εμπιστοσύνη. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω γιατί νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η οριζόντια θέση την οποία πρέπει όλοι να υιοθετούν. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εισαγγελείς. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι θα περιμένει την τελική κρίση της Δικαιοσύνης.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τόνισε πως πρόκειται για έναν πολύ χρήσιμο θεσμό. «Την στηρίξαμε ως θεσμό. Αν εκ των υστέρων χειρίστηκε σωστά αυτή την υπόθεση θα το κρίνει η ίδια η ζωή. Δικαιώθηκαν αυτοί που έλεγαν ότι μπορεί να έγιναν βιαστικοί χειρισμοί. Εγώ αναγκάστηκα να απομακρύνω τρεις υπουργούς μου και τελικά οι υποθέσεις τους μπήκαν στο αρχείο. Είναι ένας νέος θεσμός που τον στηρίζουμε αλλά πρέπει να βρει τα πατήματά της. Ασκώ δικαιολογημένη κριτική, όταν ορισμένες φορές έχει υποπέσει σε σφάλματα. Δεν μπορώ να καταλογίσω σε καμιά περίπτωση σκοπιμότητα», τόνισε.