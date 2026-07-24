Τραμπ: Μιλάμε με το Ιράν αλλά δεν είναι έτοιμοι ακόμη για μια συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε απόψε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου, όμως επανέλαβε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου, όμως επανέλαβε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία.

«Τους μιλάμε. Νομίζω ότι σοβαρολογούν. Νομίζω ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες, ίσως για προφανή λόγο» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί (σ.σ. σε μια συμφωνία). Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είχε την επιλογή ανάμεσα στο να κάνει μια συμφωνία ή να αντιμετωπίσει ένα «πολύ υψηλότερο επίπεδο» επιθέσεων, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες αμερικανικών επιθέσεων.

«Είμαστε εξοπλισμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ωστόσο μιλάμε μαζί τους, θα δούμε τι θα προκύψει. Είναι πολύ σοβαροί. Θα έπρεπε να είναι», είπε ο Τραμπ.

Αναφερόμενος επίσης στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο εάν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι δηλώσεις του Τραμπ, έγιναν μετά από αναφορές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με ανώτερους συμβούλους για να συζητήσουν την έναρξη μιας μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως σε συνέντευξή του στο Axios την Πέμπτη, δήλωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης, «μεγαλύτερης από οποιαδήποτε έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα. Βρίσκομαι πολύ κοντά στη λήψη μιας απόφασης. Είμαστε απολύτως έτοιμοι για αυτό».

Ο πόλεμος που ο Τραμπ κάποτε προέβλεψε ότι θα διαρκέσει τέσσερις ή πέντε εβδομάδες πλησιάζει τώρα στον πέμπτο μήνα του και επηρεάζει τα ποσοστά αποδοχής των Ρεπουμπλικανών ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) υπό σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχτηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι Ινδοί ναυτικοί είναι σώοι και η πρεσβεία είναι σε επαφή με τις αρχές. Η πρεσβεία δεν διευκρίνισε αν στο πλοίο επέβαιναν και άλλοι ναυτικοί από άλλες χώρες.