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Κακοκαιρία : Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο δίκτυο Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών

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Κακοκαιρία : Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο δίκτυο Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών
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Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Λόγω των ανωτέρω συνθηκών, επηρεάζονται όλα ta δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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