Wall Street: Τρίτη εβδομάδα απωλειών για τον Dow - Τα chip «πλήγωσαν» ξανά τον Nasdaq

Μία συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από αστάθεια ήταν αυτή που ολοκλήρωσε την εβδομάδα στην Wall Street, αντανακλώντας τη νευρικότητα που επικρατεί στην αγορά, καθώς πρέπει να αντιμετωπίζει απο τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη και τις αμφιλεγόμενες δαπάνες, μέχρι την εύθραυστη κατάσταση που επικρατεί στη γεωπολιτική.

Μία συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από αστάθεια ήταν αυτή που ολοκλήρωσε την εβδομάδα στην Wall Street, αντανακλώντας τη νευρικότητα που επικρατεί στην αγορά, καθώς πρέπει να αντιμετωπίζει απο τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη και τις αμφιλεγόμενες δαπάνες, μέχρι την εύθραυστη κατάσταση που επικρατεί στη γεωπολιτική. Οι νέοι δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσαν επιπλέον αβεβαιότητα στις κινήσεις στο ταμπλό.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε επιφυλακτικά με τον Nasdaq να προσπαθεί να «πρασινίσει», για να πάρει λίγο θάρρος μετά την είδηση πως το Πακιστάν προσπαθεί να βάλει ξανά στις ράγες τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τελικά, το θετικό κλίμα δεν άντεξε, καθώς η αγορά αναζητά πιο καθαρά μηνύματα τόσο από το πεδίο της γεωπολιτικής, τόσο και από την τεχνολογία, καθώς τα αποτελέσματα που αποκάλυψαν οι mega tech αυτή την εβδομάδα, δεν έκανε σοφότερους τους επενδυτές.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,45% στις 51.946 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,06% στις 7.412 μονάδες ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 0,64% στις 24.975 μονάδες. Ο Dow Jones κατέγραψε τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, ενώ για τους S&P 500 και Nasdaq Composite αυτή ήταν η δεύτερη.

Οι μετοχές ημιαγωγών παρέμειναν υπό πίεση μετά από ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, με την Micron να υποχωρεί 7%, την Sandisk να χάνει σχεδόν 11%, την Marvell Technology να διολισθαίνει πάνω από 7% και την Intel να υποχωρεί σχεδόν 8% παρά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο.

Τα ονόματα λογισμικού κινούνται αντίστροφα. Η Salesforce σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ενώ οι Workday, Intuit και Adobe κατέγραψαν επίσης ισχυρές συνεδριάσεις, καθώς οι επενδυτές αναζητούν σχετική ασφάλεια σε τομείς της τεχνολογίας που είναι λιγότερο εκτεθειμένοι σε ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των δαπανών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τελευταίες ανακοινώσεις για τους δασμούς από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έβαλαν ξανά τους επενδυτές σε μια δύνη.

«Οι αγορές αφομοιώνουν πολλές αντικρουόμενες πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε να βλέπουμε ένα ισχυρό μακροοικονομικό υπόβαθρο που υποστηρίζεται από ευνοϊκή φορολογική πολιτική, βελτίωση της παραγωγικότητας και μια οικονομία που παραμένει στη μέση μιας τεχνολογικής επανάστασης», δήλωσε ο Σκοτ ​​Ζέλνικερ, οικονομικός σύμβουλος της Zelniker Dorfman Private Wealth στην Steward Partners.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο αναφοράς WTI και το Brent υποχώρησαν μετά από δημοσίευμα του Reuters ότι το Πακιστάν πιέζει για έναν ακόμη γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, προσφέροντας κάποια ανακούφιση μετά την πρόσφατη άνοδο του πετρελαίου.

Παρόλα αυτά, οι αυξημένες τιμές ενέργειας εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αποδόσεις των ομολόγων, την πολιτική της Fed και την παγκόσμια οικονομία. Οι traders ασχολήθηκαν επίσης με την ανανεωμένη δασμολογική πίεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της απειλής σημαντικών δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, ενώ η κυβέρνηση νωρίτερα την Παρασκευή επιβάλλει νέους δασμούς σε 60 εμπορικούς εταίρους.

Η προσοχή πλέον μετατοπίζεται τώρα σε μία από τις πιο «γεμάτες» εβδομάδες της θερινής περιόδου αποτελεσμάτων, με περίπου το ένα τρίτο του S&P 500 να αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα. Ανάμεσά τους θα είναι μεγαθήρια, όπως οι Meta Platforms, Microsoft, Starbucks, Apple και Amazon.