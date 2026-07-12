Πως μπορούν να καλύψουν τα τελευταία ασφαλιστικά «χιλιόμετρα» άνεργοι που θέλουν να βγουν στη σύνταξη

Με τα ένσημα που θα συγκεντρώσουν οι άνεργοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, θα συμπληρώσουν τις ελάχιστες συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις για σύνταξη λόγω γήρατος, με 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Ειδικό πρόγραμμα για μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα εργαζομένων όπως είναι οι άνεργοι άνω των 55 ετών θα «τρέξει» η ΔΥΠΑ, με 8.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο.

Καθώς η επανένταξη στην αγορά εργασίας γίνεται δυσκολότερη μετά την ηλικία των 55 ετών, το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα απασχόλησης για τους 55+, προκειμένου οι δικαιούχοι του να συμπληρώσουν τα τελευταία ένσημα που τους λείπουν για να βγουν στη σύνταξη.

Για πολλούς ανέργους άνω των 55 ετών, η απώλεια της εργασίας λίγα χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση δημιουργεί τον κίνδυνο να μη συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και να στερηθούν τη σύνταξη. Ειδικά οι 60ρηδες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο παραμονής στην ανεργία, ενώ με τα 2 χρόνια ασφάλισης από το πρόγραμμα συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν μειωμένη σύνταξη στα 62 έτη, εφόσον θα έχουν συνολικό χρόνο 4.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων 100 ημέρες ανά έτος στην τελευταία 5ετία.

«Είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι στο υπουργείο Εργασίας» τόνισε σε πρόσφατες δηλώσεις της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. «Το πρόγραμμα αυτό αφορά συμπολίτες μας 55 ετών και άνω και προβλέπει επιδοτούμενη απασχόληση σε δήμους, σε περιφέρειες της χώρας, σε νοσοκομεία, σε δημόσιες υπηρεσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ΔΥΠΑ θα υλοποιήσει το πρόγραμμα που έχει διάρκεια 24 μήνες και μέχρι σήμερα έχει δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους από 35.000 πολίτες να επιστρέψουν στην εργασία, συμπληρώνοντας παράλληλα τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη και αξιοποιώντας την εμπειρία τους σε δημόσιες υπηρεσίες.

Με τα ένσημα που θα συγκεντρώσουν οι άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ, θα συμπληρώσουν τις ελάχιστες συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις για σύνταξη λόγω γήρατος, με 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Το κίνητρο της επιδότησης

Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται με πλήρη ασφάλιση και μικτές μηνιαίες αποδοχές που σήμερα ανέρχονται στα 920 ευρώ, ενώ κάθε ημέρα απασχόλησης θα προσμετράται κανονικά στον συντάξιμο χρόνο. Ο μισθός των ανέργων θα επιδοτείται από τη ΔΥΠΑ μαζί με όλες τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις (π.χ. για απασχόληση σε ειδικότητες βαρέων επαγγελμάτων).

Οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν μεγάλο εύρος ειδικοτήτων, όπως διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό, εργαζόμενους στην καθαριότητα, τεχνικές ειδικότητες και βοηθητικό προσωπικό.

Οι φορείς στους οποίους θα απασχοληθούν θα επιδοτηθούν με το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή με επιδότηση που θα καλύπτει μέρος του μισθού και των εισφορών και θα έχει ανώτατο όριο τα 750 ευρώ.

Η επιδότηση 75% θα καλύπτει μέρος του μισθού και το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ενώ οι εισφορές σύνταξης των απασχολουμένων θα παρακρατούνται από τις αποδοχές τους.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ψηφιακού Μητρώου της ΔΥΠΑ, με βασικά κριτήρια την ασφαλιστική εικόνα και την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής.

Επειδή πρόκειται για πρόγραμμα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν εκτός των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ώστε να επιταχυνθεί η κάλυψη των θέσεων και η άμεση τοποθέτηση των δικαιούχων.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα επιλεγούν από το Ψηφιακό Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μη θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά την έναρξη του προγράμματος.