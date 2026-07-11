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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο
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Παραμένουν ωστόσο στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της.

Οροθετήθηκε μέσα σε περίπου 40 λεπτά και δεν εμπνέει πλέον ανησυχία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήμερα 11 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:45.

Παραμένουν ωστόσο στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της.

Ταυτόχρονα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής βρίσκεται στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Πυροσβεστική
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