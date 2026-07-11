Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκαν κατά περίπου 7.000 οι επικίνδυνες παραβάσεις το Ά εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το 2025

Ταυτόχρονα με τους ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις, έγιναν και έλεγχοι διερεύνησης μέθης. Πραγματοποιήθηκαν 21.363 αλκοτέστ και εντοπίστηκαν 682 οδηγοί, οι οποίοι ήσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Μειώθηκαν σημαντικά οι επικίνδυνες παραβάσεις από οδηγούς οχημάτων και δικύκλων το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας, σχετικά με τους ελέγχους στα οδικά δίκτυα, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το πρώτο εξάμηνο του 2026 βεβαιώθηκαν και στις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, 18.141 επικίνδυνες παραβάσεις, έναντι 25.138 το 2025. Όπως λοιπόν προκύπτει από τα στοιχεία, οι παραβάσεις μειώθηκαν κατά 6.997.

Όσον αφορά στις περισσότερες επικίνδυνες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από τους αστυνομικούς, σε οδηγούς αυτοκινήτων και δικύκλων αυτές ήσαν, η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση κράνους και η μη χρήση ζώνη ασφαλείας κατά τη διάρκεια της οδήγησης, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και οι επικίνδυνοι ελιγμοί κατά την οδήγηση.

Ακόμη, ανάμεσα στις περισσότερες επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια κατά την οδήγηση, ήσαν η απουσία τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, η οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά και η μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Παράλληλα, στη λίστα με τις επικίνδυνες παραβάσεις συμπεριλαμβάνονται, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, η ομιλία στο κινητό τηλέφωνο, το αντικανονικό προσπέρασμα και η παραβίαση της προτεραιότητας.

Συγκεκριμένα, οι 12 σημαντικότερες επικίνδυνες παραβάσεις ήταν οι παρακάτω:

*7.011 για υπερβολική ταχύτητα

*2.779 για μη χρήση κράνους

*2.438 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

*1.426 για μη έλεγχο ΚΤΕΟ

*1.143 για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη

*1.027 για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση

*618 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

*534 για παραβίαση της προτεραιότητας

*376 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά

*350 για αντικανονικό προσπέρασμα

*240 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια της οδήγησης

*199 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία, οι περισσότερες επικίνδυνες παραβάσεις καταγράφηκαν τον Ιούνιο, όπου έφθασαν τις 3.897 και οι λιγότερες τον Ιανουάριο, όπου βεβαιώθηκαν 1.852.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025

Όσον αφορά στο πρώτο εξάμηνο του 2025, είχαν βεβαιωθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι εξής σημαντικότερες επικίνδυνες παραβάσεις

*12.124 για υπερβολική ταχύτητα

*3.276 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

*2.836 για μη χρήση κράνους

*1.579 για μη έλεγχο ΚΤΕΟ

*1.064 για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση

*1.057 για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη

*1.041 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά

*727 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

*388 για αντικανονικό προσπέρασμα

*352 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

*342 για παραβίαση της προτεραιότητας

*322 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια της οδήγησης

Να σημειωθεί, ότι όπως προκύπτει από την σύγκριση των στοιχείων ανάμεσα στο 2026 και το 2025, καταγράφεται μείωση των παραβάσεων για υπερβολική ταχύτητα, για μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά κ.α.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα μειώθηκαν κατά 5.113, για μη χρήση ζώνης ασφαλείας κατά 838, για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά κατά 665 και για μη χρήση κράνους κατά 57.

Αντίθετα, καταγράφεται αύξηση των παραβάσεων, για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και για παραβίαση της προτεραιότητας.

Έλεγχοι αλκοτέστ

Ταυτόχρονα με τους ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις, έγιναν και έλεγχοι διερεύνησης μέθης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 21.363 αλκοτέστ και εντοπίστηκαν 682 οδηγοί, οι οποίοι ήσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 πραγματοποιήθηκαν 28.751 αλκοτέστ και εντοπίστηκαν 956 οδηγοί, οι οποίοι ήσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία και με δεδομένο ότι οι έλεγχοι ήσαν λιγότεροι το 2026, καταγράφηκε μείωση του αριθμού των οδηγών που είχαν υπερβεί το όριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ