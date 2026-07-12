Ακίνητα: Σερί ανόδου στη Βόρεια Ελλάδα - Ο χάρτης των τιμών

Η αγορά κατοικίας στη Βόρεια Ελλάδα διατηρεί την ανοδική της δυναμική, με τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική να ξεχωρίζουν στις Μέσες Ζητούμενες Τιμές και στο διεθνές ενδιαφέρον. Οι τάσεις αγοράς σε Μακεδονία και Θράκη, σύμφωνα με το Spitogatos data report. Πόσο ανέβηκαν οι τιμές, σε ποια επίπεδα διαμορφώνονται.

Η αγορά κατοικίας στη Βόρεια Ελλάδα διατηρεί την ανοδική της πορεία, με τις Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης να καταγράφουν συνεχή αύξηση κατά την τελευταία πενταετία, ενώ το ενδιαφέρον από το εξωτερικό παραμένει ισχυρό.

Η Θεσσαλονίκη καταγράφει τις υψηλότερες ΜΖΤ τόσο στην πώληση όσο και στην ενοικίαση κατοικιών μεταξύ των τριών βασικών γεωγραφικών περιοχών (Θεσσαλονίκη, Μακεδονία και Θράκη), ενώ σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων η Χαλκιδική ξεχωρίζει με τις υψηλότερες ΜΖΤ τόσο στην πώληση όσο και στην ενοικίαση κατοικιών κατά το 1ο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα, το διεθνές ενδιαφέρον για κατοικίες στη Βόρεια Ελλάδα ενισχύεται, με τα Προάστια Θεσσαλονίκης, τη Χαλκιδική και τον Δήμο Θεσσαλονίκης να συγκεντρώνουν σταθερά την υψηλότερη προτίμηση για αγορά και ενοικίαση κατοικίας.

Στη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή «σκαρφάλωσε» στα 2.300 ευρώ/τ.μ. (+61%), με τα ενοίκια να κινούνται στην 5ετία από τα 7 προς τα 9,4 ευρώ/τ.μ..

Το Spitogatos Insights εξέτασε την αγορά ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Μακεδονία, Θράκη, και Θεσσαλονίκη εστιάζοντας στην εξέλιξη των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης κατοικιών τα προηγούμενα έτη καθώς και στις τάσεις που διαμορφώνονται στις Περιφερειακές Ενότητες και στις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής κατά το 1ο τρίμηνο του 2026.

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Ειδικότερα, το Spitogatos Insights εστίασε στην εξέλιξη της Μέσης Ζητούμενης Τιμής (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης κατοικίας κατά την περίοδο 2022-2026 στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, η ΜΖΤ κατοικίας προς πώληση σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση 61% στην Θεσσαλονίκη ενώ το 1ο τρίμηνο του 2026 η ΜΖΤ κατοικίας προς πώληση στη Θεσσαλονίκη ανέρχεται στα 2.300 €/τ.μ. Η ΜΖΤ κατοικίας προς πώληση αυξήθηκε κατά 53,7% και διαμορφώθηκε στα 1.992 €/τ.μ. στη Μακεδονία και κατά 38,3% στη Θράκη όπου διαμορφώθηκε στα 1.500 €/τ.μ. το 1ο τρίμηνο του 2026.

Η άνοδος των ενοικίων έχει επεκταθεί και στα Δυτικά Προάστια. Τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 50 τ.μ. αυξήθηκαν κατά περίπου 8% σε σχέση με το 2025 και σχεδόν 25% σε σύγκριση με το 2023.

Σήμερα, σχεδόν 9 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες διατίθενται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, ενώ 5 στις 10 ξεπερνούν τα 500€. Το 2024, περίπου 8 στις 10 κατοικίες είχαν ενοίκιο άνω των 400€, έναντι 6 στις 10 το 2023.

• Στις περιοχές των Δυτικών Προαστίων, 5 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, εκ των οποίων τα 2 άνω των 600€.

• Στις περιοχές των Νοτίων Προαστίων και του Πειραιά, η διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€ είναι μηδενική.

• Στις περιοχές των Βορείων Προαστίων, 9 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€/μήνα.

• Στις περιοχές του Πειραιά, 7 στα 10 διαθέσιμα ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€ και 600€.

Αυξητική πορεία είχε και η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας σε Μακεδονία, Θεσσαλονίκη και Θράκη την περίοδο 2022-2026 με τη σημαντικότερη αύξηση να καταγράφεται και πάλι στη Θεσσαλονίκη όπου το 2022 η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας ανήλθε στα 7,0 €/τ.μ. ενώ το 1ο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε στα 9,4 €/τ.μ. καταγράφοντας αύξηση 34,3% όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα.

Εξετάζοντας τις μεταβολές των ζητούμενων τιμών σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης κατοικίας για το 1ο τρίμηνο του 2026 καταγράφουν: η Χαλκιδική με 2.716 €/τ.μ., o Δήμος Θεσσαλονίκης με 2.667 €/τ.μ. και η Καβάλα 2.194 €/τ.μ. Η Καβάλα καταγράφει τόσο τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025 της τάξης του +13,3%, όσο και τη μεγαλύτερη αύξηση της περιόδου 2022-2026 +68,1%. Σημαντικές αυξήσεις σε επίπεδο πενταετίας (1ο τρίμηνο 2022-1ο τρίμηνο 2026) καταγράφηκαν στους Περιφερειακούς Δήμους της Θεσσαλονίκης αλλά και στον Δήμο Θεσσαλονίκης της τάξης του 65,2% και 59,4% αντίστοιχα. Δύο Π.Ε. της Μακεδονίας ξεχώρισαν για την μείωση που σημείωσαν στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας την τελευταία πενταετία και είναι αυτές της Καστοριάς και της Κοζάνης.

Κατοικίες προς ενοικίαση στις Π.Ε. της Βόρειας Ελλάδας

Οι κατοικίες προς ενοικίαση στη Βόρεια Ελλάδα παρουσιάζουν αύξηση στις (ΜΖΤ) την περίοδο 2022 -2026. Σε αντίθεση με τις κατοικίες προς πώληση, όπου οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών είναι εντονότερες, στις κατοικίες προς ενοικίαση, οι μεταβολές των ΜΖΤ εμφανίζονται ηπιότερες, με τη Θεσσαλονίκη να διατηρεί σταθερά τις υψηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας .Η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να καταγράφει την υψηλότερη ΜΖΤ ενοικίασης, η οποία διαμορφώνεται στα 9,4 €/τ.μ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, έναντι 8,8 €/τ.μ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 6,6%. Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης καταγράφει την υψηλότερη ΜΖΤ ενοικίασης με 10,4 €/τ.μ.

Στη Μακεδονία, η μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) ενοικίασης διαμορφώθηκε στα 6,7 €/τ.μ. το 1ο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 1,5%. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, τις υψηλότερες τιμές καταγράφουν η Π.Ε. Χαλκιδικής με 12,3 €/τ.μ., η Π.Ε. Θεσσαλονίκης με 10,4 €/τ.μ. και η Π.Ε. Καβάλας με 7,2 €/τ.μ. περιοχές όπου η έντονη τουριστική και αστική δραστηριότητα συμπαρασύρει ανοδικά τις τιμές ενοικίασης. Ενδεικτική της μακροπρόθεσμης αυτής δυναμικής είναι η Καβάλα, με άνοδο 31,3% στη ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας σε βάθος πενταετίας.

Η Π.Ε. Χαλκιδικής διατηρεί την υψηλότερη Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) τόσο στην πώληση όσο και στην ενοικίαση κατοικιών μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Βόρειας Ελλάδας. Κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, η ΜΖΤ πώλησης διαμορφώνεται στα 2.716 €/τ.μ. και η ΜΖΤ ενοικίασης στα 12,3 €/τ.μ., ενώ η ΜΖΤ πώλησης καταγράφει αύξηση άνω του 30% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2022. Αντίστοιχα, στη Θράκη, η ΜΖΤ ενοικίασης διαμορφώνεται στα 7,7 €/τ.μ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 7,7%. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, τις υψηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης καταγράφουν ο Έβρος 8,0 €/τ.μ. και η Ροδόπη 7,6 €/τ.μ.

Η εξέλιξη των ΜΖΤ πώλησης και ενοικίασης κατοικιών στις μεγαλύτερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας

Πέρα από τη συνολική εικόνα ανά Περιφερειακή Ενότητα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των (ΜΖΤ) πώλησης στις μεγαλύτερες πόλεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της Βόρειας Ελλάδας. Η αποτύπωση των στοιχείων σε επίπεδο πόλης για το 1ο τρίμηνο του 2026 αναδεικνύει τις διαφοροποιήσεις που καταγράφονται στις τοπικές αγορές κατοικίας.

Η Αλεξανδρούπολη με ΜΖΤ 2.000 €/τ.μ. και η Καβάλα με ΜΖΤ 1.993 €/τ.μ. καταγράφουν από τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης μεταξύ των μεγαλύτερων πόλεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Βόρειας Ελλάδας. Ακολουθούν η Κομοτηνή με 1.300 €/τ.μ. και η Ξάνθη με 1.282 €/τ.μ., ενώ πάνω από τα 1.000 €/τ.μ. διαμορφώνονται η Κατερίνη 1.108 €/τ.μ., οι Σέρρες 1.047 €/τ.μ., η Δράμα 1.000 €/τ.μ. και η Βέροια 1.000 €/τ.μ.. Στον αντίποδα, χαμηλότερες ΜΖΤ πώλησης καταγράφονται στην Έδεσσα με 958 €/τ.μ., στα Γρεβενά 937 €/τ.μ., στο Κιλκίς 917 €/τ.μ., στην Κοζάνη 838 €/τ.μ., στα Γιαννιτσά 800 €/τ.μ., στην Καστοριά 793 €/τ.μ. και στη Φλώρινα 773 €/τ.μ.

Σημαντική αύξηση σημειώνεται και στην Αλεξανδρούπολη (51,3%) καθώς και στην Ξάνθη (45,3%). Αξιοσημείωτη είναι και η μικρή μείωση -8,2% που σημειώθηκε στην Καστοριά την τελευταία πενταετία με την ΜΖΤ πώλησης κατοικίας να διαμορφώνεται στα 793 €/τ.μ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2026.

Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος

Το διεθνές ενδιαφέρον για κατοικίες στη Βόρεια Ελλάδα παραμένει ισχυρό και κατά το 2026, με τα στοιχεία του 1ου τριμήνου να καταγράφουν αύξηση του ενδιαφέροντος τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση κατοικιών σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η Βόρεια Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό προορισμό για ενδιαφερόμενους από το εξωτερικό.

Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για αγορά κατοικίας στη Βόρεια Ελλάδα παραμένει αυξημένο κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ελκυστικότητα. Η γεωγραφική κατανομή του ενδιαφέροντος αναδεικνύει τις Περιφερειακές Ενότητες και τις περιοχές που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση από τους διεθνείς ενδιαφερόμενους.

Τα Προάστια Θεσσαλονίκης καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στο διεθνές ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ ακολουθούν η Χαλκιδική και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Στις επόμενες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και η υπόλοιπη Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Σερρών, Ροδόπης και Ξάνθης, με το ενδιαφέρον των αγοραστών από το εξωτερικό να εκτείνεται τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε παραθαλάσσιες και περιφερειακές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Συνολικά, τα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2026 δείχνουν ότι το διεθνές ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας συγκεντρώνεται κυρίως στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη Χαλκιδική, ενώ έντονη παρουσία καταγράφουν και οι Περιφερειακές Ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά του ενδιαφέροντος στη Βόρεια Ελλάδα.

Αντίστοιχα, όσον αφορά το διεθνές ενδιαφέρον για ενοικίαση κατοικίας στη Βόρεια Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα έντονο και κατά το 1ο τρίμηνο του 2026. Τα Προάστια Θεσσαλονίκης καταλαμβάνουν και στην ενοικίαση κατοικιών την πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Χαλκιδική. Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Πιερίας, Σερρών, Έβρου, η υπόλοιπη Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, η Ξάνθη και η Κοζάνη. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι το ενδιαφέρον για ενοικίαση δεν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά επεκτείνεται και στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Συνολικά, τα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2026 καταδεικνύουν ότι η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς πόλους έλξης διεθνούς ενδιαφέροντος τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση κατοικίας. Παράλληλα, η παρουσία Περιφερειακών Ενοτήτων όπως η Καβάλα, η Πιερία, ο Έβρος και οι Σέρρες στις πρώτες θέσεις, αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των διεθνών ενδιαφερόμενων για ένα ευρύτερο φάσμα περιοχών της Βόρειας Ελλάδας.

Όσον αφορά τον τύπο ακινήτου, το διεθνές ενδιαφέρον στη Βόρεια Ελλάδα κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 επικεντρώνεται κυρίως στα διαμερίσματα, τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση κατοικίας. Στη συνέχεια ακολουθούν οι μονοκατοικίες και οι μεζονέτες, οι οποίες συγκεντρώνουν επίσης σημαντικό ενδιαφέρον από τους ενδιαφερόμενους του εξωτερικού.