Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα, έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και έχουν ηλικία από 25 έως 54 ετών

Παρότι η ανεργία των πτυχιούχων είναι σχεδόν μηδενική σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η χώρα μας είναι στο top3 της λίστας της Eurostat σε άνεργους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 6,2%.

Στο πλαίσιο αυτό τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας εκπόνησαν ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) ηλικίας 25-54 ετών, το οποίο θα υλοποιήσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα συμμετοχής, έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), έχουν ηλικία από 25 έως 54 ετών, έχουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και πληρούν τα γενικά προσόντα που θα οριστούν στη Δημόσια Πρόσκληση.

Τα πτυχία που εμπίπτουν στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας του προγράμματος αφορούν τις εξής σχολές:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Διοικητικού- Οικονομικού, Διοικητικού (Νομικών), Οικονομικού, Στατιστικών, Πληροφορικής (Software -Hardware ), Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Κοινωνικών Επιστημών.

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Διοικητικού – Λογιστικού, Λογιστικού, Πληροφορικής (Software ή Hardware), Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών

Ωφελούμενοι – Κριτήρια κατάταξης

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους όσο και κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

Να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (ΤΕ) εκπαίδευσης,

Να είναι ηλικίας 25 – 54 ετών,

Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), και

Να είναι Έλληνες πολίτες. Γίνονται επίσης δεκτοί πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996, Α’ 175), Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους

Για τους άντρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Κατάταξη υποψηφίων

Κριτήρια κατάταξης των ωφελούμενων αποτελούν τα ακόλουθα:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 18

Αριθμός ανήλικων τέκνων: 5 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο, και έως 5 τέκνα,

Αριθμός τέκνων ΑμεΑ: γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, για κάθε τέκνο ΑμεΑ. Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων που συνδέονται με την ιδιότητα ΑμεΑ απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με την οποία πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας.

Επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών: 20 μόρια.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου.

Για την πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης μισθωτής ή και μη μισθωτής απασχόλησης άνω των 12 μηνών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Οι μισθωτοί και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου δημόσιου φορέα από την οποία να προκύπτουν το είδος, η συμβατική σχέση και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

Πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης: 15 μόρια. Μοριοδοτείται μόνο 1 πρόγραμμα κατάρτισης.

Μεταπτυχιακός Τίτλος ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου: 30 μόρια. Ο έλεγχος των κριτηρίων διενεργείται από επιτροπή που θα συσταθεί μετά από απόφαση της Διοικήτριας της Δ.ΥΠ.Α.

Ατομική δομημένη συνέντευξη

Η Ατομική δομημένη συνέντευξη δίδει 40 μόρια.

Όλη η απόφαση για το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης της ΔΥΠΑ ΕΔΩ.