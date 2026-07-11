Μνημόνιο Συνεργασίας του δήμου Αθηναίων με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης σε εκδηλώσεις του δήμου, την εκπαίδευση του προσωπικού στις Πρώτες Βοήθειες, τη χρήση απινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινών κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών.

Τη συνεργασία τους «σφράγισαν» ο δήμος Αθηναίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καθώς υπέγραψαν Μνημόνιο, το οποίο περιλαμβάνει την παροχή υγειονομικής κάλυψης σε εκδηλώσεις του δήμου, την εκπαίδευση του προσωπικού στις Πρώτες Βοήθειες, τη χρήση απινιδωτή, καθώς και την ανάπτυξη κοινών κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών.

«Η συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό έχει ήδη αποδείξει την αξία της στην πράξη. Με το νέο Μνημόνιο, δίνουμε μεγαλύτερη διάρκεια, σταθερότητα και ακόμη πιο ουσιαστικό περιεχόμενο», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και στην ετοιμότητα, ώστε ο δήμος να ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών, τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε έκτακτες συνθήκες. Παράλληλα, ενισχύουμε το ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών υγείας και πρόληψης, που αναπτύσσει ο δήμος Αθηναίων μέσα από τα Δημοτικά Ιατρεία και τις κοινωνικές του δομές, με στόχο ποιοτικές, προσβάσιμες και έγκαιρες υπηρεσίες για όλους».

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δρ. Αντώνιος Αυγερινός, τόνισε: «Συμπορευόμαστε και συνοδοιπορούμε με τον δήμο Αθηναίων ως αποτέλεσμα κοινών αρχών, θέσεων και αντιλήψεων σε θέματα ανθρωπισμού, αλτρουισμού, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Η εκπαίδευση του προσωπικού στις Πρώτες Βοήθειες, από έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα θωρακίσει όλες τις Υπηρεσίες του δήμου με πολύτιμες γνώσεις, που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε μια έκτακτη κατάσταση. Ο Ε.Ε.Σ. πρωτοστατεί, επί δεκαετίες ολόκληρες, στην εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών με βιωματικά, διαδραστικά μαθήματα. Με συνεργασίες ουσίας, ενισχύουμε την κοινωνική ανθεκτικότητα και καλλιεργούμε μια ισχυρή κουλτούρα εθελοντισμού, προσφοράς και αλληλεγγύης».

Και η αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών & Επιχειρηματικότητας Ζαχαρούλα Αγρογιάννη-Μουκριώτου, είπε: «Η Κοινωνία των Πολιτών γίνεται πραγματικά ισχυρή όταν η γνώση, η προσφορά και ο εθελοντισμός φτάνουν σε κάθε γειτονιά. Με το Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ενισχύουμε τη συνεργασία μας με έναν φορέα με σημαντική κοινωνική προσφορά. Μέσα από κοινές δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης φέρνουμε τις Πρώτες Βοήθειες, την πρόληψη και τον εθελοντισμό πιο κοντά στους κατοίκους της Αθήνας, ενισχύοντας τα τοπικά δίκτυα αλληλεγγύης».

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει:

Α. Τη βελτίωση των μηχανισμών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την ενίσχυση της προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

Β. Την παροχή υγειονομικής κάλυψης και πρώτων βοηθειών σε εκδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνει ή υποστηρίζει ο δήμος Αθηναίων,

Γ. Την προώθηση της εκπαίδευσης σε θέματα πρώτων βοηθειών, πρόληψης και εθελοντισμού,

Δ. Την ανάπτυξη κοινών κοινωνικών, ανθρωπιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων προς όφελος των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ