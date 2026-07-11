Ζάκυνθος: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Στα χέρια της ΕΛΑΣ δύο αλλοδαποί ηλικίας 19 και 24 ετών, καθώς και ένας 23χρονος ημεδαπός.

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Λαγανά.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 8 Ιουλίου και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026 και αφορούν δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 19 και 24 ετών, καθώς και έναν 23χρονο ημεδαπό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις εμπλεκόμενοι εντοπίστηκαν έπειτα από συντονισμένη έρευνα για υπόθεση αγοραπωλησίας ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Λαγανά.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, στην κατοχή του 19χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε ναρκωτικά δισκία, ενώ ο 24χρονος είχε στην κατοχή του δύο συσκευασίες («φιξάκια») κοκαΐνης.

Παράλληλα, στην οικία του 23χρονου εντοπίστηκαν ένα πιστόλι τύπου ρέπλικα, ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 9 χιλιοστών και το χρηματικό ποσό των 19.485 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση μιας δίκυκλης μοτοσυκλέτας και ενός αυτοκινήτου, τα οποία χρησιμοποιούσαν ο 24χρονος και ο 23χρονος αντίστοιχα, καθώς και κινητών τηλεφώνων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, ενώ οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ