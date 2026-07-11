IRIS: Οι 5 αλλαγές που φέρνουν οι άμεσες πληρωμές – Από τα POS στις μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη

Tο οικοσύστημα των άμεσων πληρωμών βρίσκεται πλέον σε φάση ωρίμανσης, με εκατομμύρια χρήστες να αξιοποιούν ήδη την υπηρεσία και τις διασυνοριακές πληρωμές να αποτελούν το επόμενο μεγάλο βήμα.

Από ένα εργαλείο μεταφοράς χρημάτων μεταξύ φίλων, το IRIS εξελίσσεται σταδιακά σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα άμεσων πληρωμών για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η επέκτασή του στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και η σύνδεσή του με αντίστοιχα ευρωπαϊκά συστήματα, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι καθημερινές συναλλαγές.

Τα στοιχεία της ΔΙΑΣ δείχνουν ότι το οικοσύστημα των άμεσων πληρωμών βρίσκεται πλέον σε φάση ωρίμανσης, με εκατομμύρια χρήστες να αξιοποιούν ήδη την υπηρεσία και τις διασυνοριακές πληρωμές να αποτελούν το επόμενο μεγάλο βήμα.

Το IRIS δεν είναι πλέον μόνο για μεταφορά χρημάτων μεταξύ φίλων

Η πιο γνωστή χρήση του IRIS ήταν μέχρι σήμερα η άμεση αποστολή χρημάτων από ιδιώτη σε ιδιώτη μέσω του αριθμού κινητού, χωρίς να χρειάζεται η καταχώριση ΙΒΑΝ. Πλέον, όμως, η υπηρεσία έχει επεκταθεί σημαντικά. Οι καταναλωτές μπορούν να πληρώνουν επαγγελματίες, ενώ το IRIS χρησιμοποιείται και σε φυσικά καταστήματα μέσω QR Code αλλά και σε ηλεκτρονικά καταστήματα ως εναλλακτικός τρόπος πληρωμής.

Μαζική χρήση...

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΔΙΑΣ, το IRIS εξυπηρετεί σήμερα περίπου 4,6 εκατ. πολίτες και 600.000 επαγγελματίες. Παράλληλα, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε περίπου 1,2 εκατ. POS μέσω dynamic QR και σε περίπου 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα άμεσων πληρωμών στην Ευρώπη, αναλογικά με το μέγεθος της χώρας.

...και καθημερινότητα

Η διεύρυνση της χρήσης του IRIS αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις άμεσες πληρωμές συνολικά. Τον Ιούνιο του 2026 το ποσοστό των instant payments στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 35,8%, έναντι μόλις 3,3% στα τέλη του 2021, γεγονός που σημαίνει ότι πλέον περισσότερες από μία στις τρεις ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων πραγματοποιούνται άμεσα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Άνοιξε ο δρόμος για πληρωμές και στην Ευρώπη

Η σημαντικότερη εξέλιξη του 2026 είναι η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA. Από τα τέλη Ιουνίου, οι χρήστες του ελληνικού IRIS μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων προς χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών σε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ανδόρρα χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού του παραλήπτη. Σύμφωνα με τη ΔΙΑΣ, σήμερα το δίκτυο καλύπτει περίπου 57,3 εκατ. πολίτες, ενώ έως το τέλος του 2026 αναμένεται να επεκταθεί σε 176 εκατ. χρήστες σε 18 χώρες. Σε επόμενη φάση θα υποστηρίζονται και πληρωμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Πίσω από το IRIS βρίσκεται μια αγορά που συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η αυξανόμενη χρήση των άμεσων πληρωμών αποτυπώνεται και στα οικονομικά μεγέθη της ΔΙΑΣ. Το 2025 εκκαθαρίστηκαν 540,4 εκατ. συναλλαγές, αυξημένες κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να φθάνει τα 544,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών 18,96 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 7,66 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανάπτυξη του οικοσυστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα.

Τι σημαίνει για τον καταναλωτή

Για τον χρήστη των τραπεζικών εφαρμογών, οι αλλαγές μεταφράζονται σε περισσότερες επιλογές πληρωμής χωρίς κάρτα και χωρίς μετρητά. Το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σταδιακά σε βασικό μέσο πληρωμών τόσο για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών όσο και για αγορές σε καταστήματα, ενώ η δυνατότητα αποστολής χρημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του ίδιου μηχανισμού αποτελεί το επόμενο βήμα στην ενοποίηση των ψηφιακών πληρωμών στην Ευρώπη.