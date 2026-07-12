Ισχυρή αύξηση κερδών για τη ZARO’S – Οι στόχοι του 2026

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της γνωστής εταιρείας εμφιάλωσης νερού από την Κρήτη.

Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στην ελληνική αγορά, καθώς και στην επέκταση σε νέες αγορές του εξωτερικού προσβλέπει για το μέλλον η εταιρεία εμφιάλωσης νερού ΖΑΡΟΣ ΑΕ από την Κρήτη, συνεχίζοντας να επενδύει στην ανάπτυξή της.

Για το, δε, 2026 ποντάρει στη διασφάλιση είσπραξης πωλήσεων και τον περιορισμό των επισφαλειών, την αύξηση του κύκλου εργασιών, καθώς και στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, με απώτερο στόχο τη συνέχιση της κερδοφορίας της και τη βελτίωση της ρευστότητας της.

Πάνω από τα 20 εκατ. ευρώ διατηρήθηκε ο τζίρος το 2025

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιεύθηκαν πριν από μερικά 24ωρα, το 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 20,76 εκατ. ευρώ έναντι 20,50 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 1,27% περίπου. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 3,91 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 10%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 11,52% περίπου.

«Η ανωτέρω μείωση των μικτών αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κόστους παραγωγής εξαιτίας της ανόδου των τιμών, η οποία δεν κατάφερε να αντισταθμιστεί από την αύξηση των πωλήσεων της ελεγχόμενης χρήσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Ωστόσο, τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 2.015.450 ευρώ έναντι κερδών 1.431.602 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη για το 2025 διαμορφώθηκαν πάνω από το 1 εκατ. ευρώ και δη στο ποσό των 1.558.203 ευρώ από 919.584 ευρώ στη χρήση 2024.

«Οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, στα βασικά της οικονομικά μεγέθη, εμφανίζουν αυξομειώσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, οι οποίες αποδίδονται στην αβεβαιότητα λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, στις γεωπολιτικές εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και στο περιοριστικό πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής», τονίζεται επίσης στην οικονομική έκθεση.

Ταχέως αναπτυσσόμενος ο κλάδος του εμφιαλωμένου νερού

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη διοίκηση, ανοδικές προοπτικές προβλέπονται στο εμφιαλωμένο νερό καθώς ο κλάδος χαρακτηρίζεται ταχέως αναπτυσσόμενος. Τα τελευταία χρόνια λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, η στροφή των καταναλωτών σε ένα πιο υγιεινό τρόπο διατροφής ευνοεί την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού. Η πορεία του συγκεκριμένου κλάδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν αλλά και τις ενδεχόμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος (ανακύκλωση φιαλιδίων κλπ).

Με ιστορία 46 ετών... από τους πρόποδες του Ψηλορείτη

Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1980 με την επωνυμία «ΒΟΤΟΜΟΣ Ανώνυμη, Βιομηχανική, Εμπορική, Γεωργοκτηνοτροφική, Αναπτυξιακή Τουριστική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο ΖΑΡΟΣ Α.Ε. Πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα με την εμφιάλωση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ZARO'S πλησίον του χωριού Ζαρός από όπου πήρε και το όνομα του.

Έδρα της είναι ο δήμος Φαιστού, ενώ το σύνολο των παραγωγικών της εγκαταστάσεων βρίσκεται εγκατεστημένο έξω από τον Ζαρό στο Νομό Ηρακλείου, στους πρόποδες της οροσειράς του Ψηλορείτη. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι συνολικής επιφάνειας 15.850,8 τμ και περιλαμβάνουν τους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, καθώς και χώρους γραφείων και ποιοτικού ελέγχου.

Οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης - τυποποίησης - συσκευασίας είναι πλήρως αυτοματοποιημένες σε όλα τα στάδια παραγωγής. Συνολικά λειτουργούν επτά γραμμές παραγωγής. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα κατά μέσο όρο 80 άτομα προσωπικό. Ως στρατηγική, η επιχείρηση έχει υιοθετήσει τη σταθερή ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των φυσικών πηγών νερού με κριτήρια περιβαλλοντικού και κοινωνικού προσανατολισμού.

