ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσουν χτυπήματα - Κλειστά τα στενά του Ορμούζ δηλώνουν οι IRGC

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έπληξαν ένα εμπορικό φορτηγό πλοίο με κυπριακή σημαία.

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, σε απάντηση σε πυραυλική επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε εμπορικό φορτηγό πλοίο.

Το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) και της Ιορδανίας.

IRGC: Τα στενά κλειστά μέχρι νεωτέρας

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών απειλεί περαιτέρω το μνημόνιο κατανόησης (MOU) που είχαν συνάψει οι ΗΠΑ και το Ιράν τον προηγούμενο μήνα και σημειώνεται λίγες ώρες αφότου περιφερειακοί διπλωμάτες ολοκλήρωσαν διαπραγματεύσεις με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε απαιτήσει την Παρασκευή από το Ιράν να εγγυηθεί δημόσια την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά, κάτι που αποτελούσε βασική αμερικανική προϋπόθεση για τον τερματισμό του κύκλου των συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Αντ' αυτού, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έπληξαν ένα εμπορικό φορτηγό πλοίο και ανακοίνωσαν ότι τα Στενά «παραμένουν κλειστά μέχρι νεωτέρας».

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν και αδρανοποίησαν δεύτερο σκάφος στο Στενό του Ορμούζ και ότι στοχοθέτησαν τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ με βαλλιστικούς πυραύλους, καταστρέφοντας, σύμφωνα με τους ίδιους, το κέντρο του συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου.

Ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν ανακοίνωσε επίσης ότι οι αεροδιαστημικές δυνάμεις του διεξήγαγαν βαριά επίθεση σε πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντουκμ, στο Ομάν, κατά το τρίτο στάδιο της απάντησής του στην, όπως την αποκάλεσε, αμερικανική στρατιωτική "επίθεση".

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) πρόσθεσε ότι η επιχείρηση είχε στόχο κέντρα επιμελητειακής υποστήριξης για αμερικανικά ναυτικά σκάφη.

Οι τελευταίες εξελίξεις

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με κυπριακή σημαία, δεν μπόρεσε να συνεχίσει το ταξίδι του, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά επί του πλοίου και υπέστη σοβαρές ζημιές το μηχανοστάσιο. Ένα μέλος του πολιτικού πληρώματος αγνοείται.

Σε απάντηση, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών ραντάρ αεροπορικής και επιφανειακής επιτήρησης, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και συστημάτων αντιαεροπορικών πυραύλων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους με κατευθυνόμενα πυρομαχικά που εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη ξηράς και ναυτικής βάσης, drones και πολεμικά πλοία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν βαρύ τίμημα, συνεχίζοντας να αποδυναμώνουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πολιτικούς ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται νόμιμα από τα Στενά», ανέφερε η CENTCOM.

«Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή. Τώρα πληρώνει το τίμημα», έγραψε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στην πλατφόρμα X.

Η κατάσταση τώρα

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν ότι είχαν προειδοποιήσει αρκετά πλοία να μην χρησιμοποιούν αυτό που χαρακτήρισαν ως μη εγκεκριμένη διαδρομή μέσω των Στενών και ότι έριξαν μια «προειδοποιητική βολή» όταν το φορτηγό πλοίο δεν άλλαξε πορεία.

«Μετά το περιστατικό αυτό, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας και έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές παρεμβάσεις στην περιοχή. Κανένα πλοίο δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από αυτά», ανακοίνωσε το IRGC.

Σύμφωνα με διπλωμάτη που είχε ενημερωθεί για τις συνομιλίες, το Ομάν πρότεινε κατά τις διαπραγματεύσεις του Σαββάτου με τους Ιρανούς την πλήρη επαναλειτουργία και των δύο θαλάσσιων διαδρόμων ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Βάσει της πρότασης, ο νότιος θαλάσσιος διάδρομος, που διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, θα άνοιγε ξανά χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια, επαναφέροντας το καθεστώς που ίσχυε πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον διπλωμάτη.

Η ιρανική αντιπροσωπεία δεν έλαβε την απαραίτητη έγκριση για να αποδεχθεί την πρόταση κατά τις συνομιλίες στη Μουσκάτ και την επέστρεψε στην Τεχεράνη για περαιτέρω εσωτερικές διαβουλεύσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το εμπορικό φορτηγό πλοίο που επλήγη από το IRGC διέπλεε τον νότιο θαλάσσιο διάδρομο, τον οποίο το Ομάν είχε προτείνει να ανοίξει εκ νέου χωρίς περιορισμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Με πληροφορίες από Axios, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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