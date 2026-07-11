Φορολογικές δηλώσεις: Τι έφερε την παράταση έως 24 Ιουλίου - Καθυστερήσεις από φορείς παρά τα πρόστιμα

Τι αλλάζει στις προθεσμίες για φορολογικές δηλώσεις και πληρωμές. «Βαριά» τα εκκαθαριστικά της τελευταίας στιγμής.

Περισσότερο χρόνο για δηλώσεις -και για διορθώσεις όμως- θα έχουν φέτος οι φορολογούμενοι, μετά την παράταση κατά μία και πλέον εβδομάδα στη διορία υποβολής Ε1, την οποία ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ. Το myAADE θα δέχεται δηλώσεις εισοδήματος χωρίς πρόστιμο, έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου (και ώρα 23.59.59) αντί της Τετάρτης 15 Ιουλίου που κανονικά έληγε η διορία.

Μέχρι και χθες απέμεναν μισό εκατομμύριο νοικοκυριά (φυσικά πρόσωπα) και 70.000 εταιρίες (νομικά πρόσωπα) που δεν είχαν υποβάλει δήλωση. Για όσους σπεύδουν τελευταία στιγμή να υποβάλουν δήλωση εισοδήματος πάντως, τα εκκαθαριστικά πληρωμής φόρου βγαίνουν πλέον «βαριά και ασήκωτα», καθώς υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ κατά μέσον όρο το καθένα.

Παρά την παράταση υποβολής όμως, η καταληκτική διορία πληρωμή της πρώτης δόσης δεν μετατίθεται αντίστοιχα. Παραμένει η 31η Ιουλίου, ανεξάρτητα από το πότε θα κλείσει η πλατφόρμα για υποβολή. Έτσι, όσο πιο αργά σταλεί η δήλωση και εκδοθεί το εκκαθαριστικό, τόσο μικρότερη διορία θα έχουν να σπεύσουν να εξοφλήσουν τον φόρο. Ενώ από 1η Αυγούστου θα επιβάλλονται αυτόματα πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης πληρωμής, σε όσους καθυστερήσουν.

Γιατί δόθηκε παράταση: στο ίδιο έργο θεατές

Το οξύμωρο είναι ότι για την παράταση στις δηλώσεις, δεν φταίει ότι οι φορολογούμενοι αργούν και δεν δηλώνουν. Αντιθέτως, 9 στους 10 και έχουν κάνει εγκαίρως τη δήλωσή τους! Ωστόσο, ταλαιπωρούνται και φορολογούμενοι που θα ήθελαν και αυτοί να έχουν ξεμπερδέψει ήδη με τις δηλώσεις, για λάθη ή παραλείψεις δημοσίων υπηρεσιών αφού, όπως ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο -και παρά τα περιβόητα πρόστιμα και κυρώσεις σε κρατικούς φορείς που καθυστερούν ή στέλνουν λανθασμένα στοιχεία κρατήσεων ή μισθοδοσίας- επαναλαμβάνεται και πάλι το «γνώριμο» σκηνικό καθυστερήσεων όπως τα προηγούμενα χρόνια, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για παράταση.

Για παράδειγμα: ιδιωτικοί ιατροί, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, φαρμακοποιοί κλπ δεν ξέρουν τι λεφτά «έβγαλαν» και τι τους «έκοψε» το δημόσιο το 2025. Και αυτό διότι τα εκκαθαριστικά κρατήσεων (claw back και rebate) για τις κρατήσεις που διενεργεί στις αμοιβές τους ΕΟΠΥΥ, δεν είχαν αναρτηθεί ακόμη, παρότι η διορία υποβολής των δηλώσεων Ε1 τυπικά εξέπνεε άμεσα, την ερχόμενη Τετάρτη.

Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που οι «καθυστερημένες» δηλώσεις στα μέσα Ιουλίου, βγαίνουν πιο «βαριές» από όσες είχαν εκκαθαριστεί μέχρι τον Ιούνιο: μέχρι τις τελευταίες ημέρες υποβολής απέμεναν χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες Υγείας (και όχι μόνο) ακόμα περιμένουν να δουν πόσο έχει «ψαλιδίσει» το δημόσιο τα χρήματα που τους χρωστάει από το 2025, ώστε μετά να προκύψει και το «καθαρό» φορολογητέο εισόδημα στο οποίο το δημόσιο έρχεται και να τους φορολογήσει, επιβάλλοντάς τους ακόμα μεγαλύτερο πρόσθετο φόρο.

Πόσοι πληρώνουν πόσα

Συνολικά πάντως, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ πάντως, από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και εχθές, είχαν υποβάλει δήλωση 6,2 εκατ. από τα 6,7 εκατ. νοικοκυριά, καθώς και 280.000 από τις 350.000 εταιρίες-νομικά πρόσωπα. Για τα φυσικά πρόσωπα, τα εκκαθαριστικά που έχουν εκδοθεί έδειξαν: