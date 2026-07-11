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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας, αγνόησε σήμα αστυνομικών, παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και πινακίδα STOP

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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας, αγνόησε σήμα αστυνομικών, παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και πινακίδα STOP
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Σε βάρος του 22χρονου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, συνελήφθη 22χρονος οδηγός δίκυκλης μοτοσικλέτας το βράδυ της Παρασκευής, στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών στην περιοχή της Πολίχνης και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και πινακίδα «STOP». Σε βάρος του 22χρονου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Θεσσαλονίκη
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