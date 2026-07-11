ΟΠΑ: Πενήντα υποτροφίες για φοιτητές από την περιφέρεια, παραχωρεί το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Η αρχή θα γίνει από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Στη στήριξη 50 συνολικά φοιτητών και φοιτητριών που προέρχονται από περιοχές εκτός Αττικής, για τα επόμενα πέντε χρόνια, προχωρά το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αρχής γενομένης από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.

«Η φιλοσοφία του προγράμματος συνοψίζεται σε μια απλή αρχή: το ταλέντο, η φιλοδοξία και η αριστεία δεν πρέπει να περιορίζονται από γεωγραφικούς, οικονομικούς ή κοινωνικούς παράγοντες», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του τμήματος ΔΕΤ Γιάννης Νικολάου και πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα υποτροφιών λειτουργεί ως «μοχλός ίσων ευκαιριών και κοινωνικής κινητικότητας», δίνοντας εφόδια για την επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών και την εξέλιξη σε στελέχη που θα συμβάλουν στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας.

«Πολλοί νέοι και νέες με εξαιρετικές επιδόσεις καλούνται να μετακομίσουν στην Αθήνα για να σπουδάσουν, επωμιζόμενοι ένα σημαντικό κόστος διαβίωσης που συχνά ξεπερνά τις οικογενειακές δυνατότητες», είπε ο κ. Νικολάου, «για δεκάδες οικογένειες της περιφέρειας, η υποτροφία αυτή μπορεί να αποτελέσει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα όνειρο που μένει μετέωρο και σε μια σπουδή που ολοκληρώνεται με αξιοπρέπεια. Και για τη χώρα, κάθε νέος επιστήμονας και στέλεχος που καταφέρνει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του αποτελεί ένα ακόμη κέρδος για το μέλλον της».

Όπως επεσήμανε ο κ. Νικολάου, η εξωστρέφεια και η σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας αποτελούν βασικό μέρος της αποστολής του ΔΕΤ. «Η πρωτοβουλία αυτή διευρύνει την πρόσβαση στο Τμήμα σε νέους και νέες από όλη την Ελλάδα που έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους, αλλά χρειάζονται στήριξη για να μετατρέψουν το ταλέντο τους σε επαγγελματική πορεία», δήλωσε.

Σημειώνεται, ότι το πρόγραμμα υποτροφιών είναι απόρροια του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν πρόσφατα το τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ και η εταιρεία Παπαστράτος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReadyGreece.

Αξίζει, επίσης να σημειωθεί, ότι η συνεργασία των δύο μερών προβλέπει επίσης τη διασύνδεση των φοιτητών και των πρόσφατων αποφοίτων με προγράμματα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και ανάπτυξης νέων ταλέντων της Παπαστράτος, καθώς και τη διάδραση των στελεχών της εταιρείας με τη φοιτητική κοινότητα, μέσα από διαλέξεις στο πλαίσιο των μαθημάτων και εκπαιδευτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της. Παράλληλα, προβλέπονται κοινές μελέτες και έρευνες σε πεδία όπως η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι δεξιότητες και οι προκλήσεις της επόμενης γενιάς, αξιοποιώντας τη γνώση που παράγεται στο πανεπιστήμιο.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών

Κάθε υπότροφος λαμβάνει συνολική υποτροφία ύψους 26.000 ευρώ, η οποία καλύπτει και τα τέσσερα έτη των σπουδών, από το πρώτο έως και το τέταρτο έτος. Κάθε χρόνο επιλέγονται δέκα νέες υπότροφες και νέοι υπότροφοι, ώστε στο τέλος της πενταετίας ο συνολικός αριθμός να φτάσει τους πενήντα. Η υποτροφία θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, εφ' όσον ο δικαιούχος διατηρεί υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση, γεγονός που, όπως εξήγησε ο κ. Νικολάου, «συνδέει έμπρακτα τη στήριξη με τη συνέπεια και την πρόοδο στις σπουδές», καθώς πρόκειται όχι για μια εφάπαξ ενίσχυση, αλλά για «μια σταθερή συνοδεία του φοιτητή σε όλη τη διάρκεια της φοιτητικής του διαδρομής».

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε νέες και νέους από την περιφέρεια. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η εισαγωγή στο ΔΕΤ μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η τελική επιλογή συνεκτιμά τρία στοιχεία: την υψηλή βαθμολογική επίδοση, δηλαδή τα μόρια εισαγωγής, την οικονομική δυσχέρεια της οικογένειας σε σχέση με εισοδηματικά κριτήρια όριο και, επιπροσθέτως, την κοινωνική ευαλωτότητα, (π.χ. μονογονεϊκότητα, απώλεια γονέα, αναπηρία, πολυτεκνία).

Αναλυτικά τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων παρατίθενται στη ιστοσελίδα του Τμήματος στον σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/scholarships/criteria.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αναλυτικά κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσα από την ιστοσελίδα του Τμήματος, η οποία ανανεώνεται συνεχώς με χρήσιμες πληροφορίες καθώς πλησιάζει η έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους: https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/scholarships.

Λίγα λόγια για το ΔΕΤ του ΟΠΑ

Ο κ. Νικολάου χαρακτήρισε το ΔΕΤ «ένα από τα πλέον σύγχρονα και εξωστρεφή τμήματα του ΟΠΑ». Όπως σημείωσε, είναι πρώτο στις βάσεις τα τελευταία χρόνια τόσο στο 2ο όσο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο και έχει ως αποστολή «να εκπαιδεύει αυριανά στελέχη ικανά να συνδυάζουν την επιστημονική γνώση με την πράξη, να οδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Το πρόγραμμα σπουδών του συνδυάζει τη διοικητική επιστήμη με την τεχνολογία και την ανάλυση δεδομένων, ενώ οι απόφοιτοί του είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ όλων των τμημάτων του ΟΠΑ, το ΔΕΤ καταγράφει τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχολησιμότητας, που ξεπερνούν το 90%.