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Τραμπ: Δήλωσε πως «μόλις τελείωσε» ένα τσεκ-απ στο Walter Reed

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Τραμπ: Δήλωσε πως «μόλις τελείωσε» ένα τσεκ-απ στο Walter Reed
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Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ έκανε νέο τσεκ-απ ή αναφερόταν σε εκείνο που είχε κάνει στα τέλη Μαΐου, μετά το οποίο είχε δηλώσει πως «όλα ήταν τέλεια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «μόλις τελείωσε» ένα τσεκ-απ στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε έγιναν οι ιατρικές εξετάσεις.

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ έκανε νέο τσεκ-απ ή αναφερόταν σε εκείνο που είχε κάνει στα τέλη Μαΐου, μετά το οποίο είχε δηλώσει πως «όλα ήταν τέλεια».

«Μόλις τελείωσα ένα τέλειο τσεκ-απ στο Walter Reed, το κάνω κάθε έξι μήνες και ζήτησα άλλο ένα Γνωστικό Τεστ, είμαι ο μοναδικός πρόεδρος που το έχει κάνει, τρεις φορές, και αρίστευσα σε όλα - Απάντησα σε κάθε ερώτηση σωστά», έγραψε στο Truth Social o Τραμπ, ο οποίος έκλεισε τον Ιούνιο τα 80.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
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