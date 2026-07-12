Λιανεμπόριο: Στον «χορό» των εκπτώσεων ρίχνεται η αγορά – Ξεκίνησαν ήδη οι προσφορές

Ξεκινά τη Δευτέρα η θερινή εκπτωτική περίοδος. Σε θέση μάχης ο εμπορικός κόσμος με εκπτώσεις έως και 50%, ποντάρει σε αύξηση της ζήτησης. Ευκαιρίες αναζητούν οι καταναλωτές εν μέσω ακρίβειας και μεγάλων ανατιμήσεων σε ένδυση και υπόδηση. Τροφοδότης ο τουρισμός.

Στον… αστερισμό των θερινών εκπτώσεων αναμένεται να κινηθεί από την ερχόμενη Δευτέρα και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού η αγορά του λιανικού εμπορίου, με τον εμπορικό κόσμο της χώρας να προσβλέπει σε σημαντική ενίσχυση της κατανάλωσης προκειμένου να δει την πολυπόθητη «ανάσα» στα ταμεία των επιχειρήσεών του.

Με ισχυρό «καύσιμο» τον τουρισμό και «όχημα» την αύξηση των καταναλωτικών αναγκών λόγω καλοκαιριού και με το βλέμμα στις διακοπές, τα εμπορικά καταστήματα περιμένουν με ανυπομονησία το καταναλωτικό κοινό. Οι δε επιχειρηματίες υπόσχονται γενναίες προσφορές κι εκπτώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το 30% και μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 50%, επιχειρώντας να «ξορκίσουν» τον εφιάλτη της ακρίβειας που εξακολουθεί να πλανάται πάνω από τα ελληνικά νοικοκυριά. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες για έξυπνες αγορές και μεγάλες ευκαιρίες προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα, την ώρα που καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους του εμπορίου, όπως η ένδυση και η υπόδηση. Ενδεικτικά αναφέρεται πως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Ιουνίου, η ομάδα ένδυση και υπόδηση κατέγραψε άνοδο κατά 0,5% τον προηγούμενο μήνα, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, ήτοι στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, με ενδεικτικό ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Η δύσκολη «εξίσωση»

Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου έχει εναποθέσει τις ελπίδες του σε μια ισχυρή εκπτωτική περίοδο, προκειμένου να αντισταθμίσει την υποτονική κίνηση της αγοράς κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του έτους. Το 2026 δεν μπήκε… με το δεξί. Το πρώτο πεντάμηνο ήταν υποτονικό, ενώ η κρίση στον Περσικό Κόλπο επιδείνωσε την κατάσταση, ενισχύοντας την ανασφάλεια για την επόμενη μέρα. Ο δε νέος γύρος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή τα τελευταία 24ωρα επιτείνει την ανησυχία. Ένας πόλεμος που ήρθε να προστεθεί σε ένα ήδη δύσκολο περιβάλλον για τα εμπορικά καταστήματα που αναζητούν εδώ και χρόνια «σανίδα σωτηρίας», ισορροπώντας ανάμεσα στην αύξηση του λειτουργικού κόστους και στη μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού.

«Με το βλέμμα στον τουρισμό, περιμένουμε πολλά από το καλοκαίρι και την εκπτωτική περίοδο», δήλωνε, πρόσφατα, μιλώντας στο insider.gr ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, διαβεβαιώνοντας πως η ελληνική αγορά περιμένει τόσο τους ξένους επισκέπτες στη χώρα μας, όσο και τους Έλληνες καταναλωτές και επιβεβαιώνοντας πως το μεγάλο στοίχημα για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου δεν είναι άλλο από την ώθηση λόγω του τουριστικού ρεύματος.

Όπως εξηγούσε, παρατηρείται, ήδη, έντονη κινητικότητα και αύξηση της ζήτησης στις τουριστικές περιοχές της χώρας, ωστόσο εκείνο που θα κρίνει και την επιτυχία του κλάδου για εφέτος είναι η διαμόρφωση της μέσης απόδειξης.

Σύμφωνα με τον κ. Καπράλο, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που εμφανίζουν μια σχετική κινητικότητα αυτή την εποχή, όπως τα εποχιακά είδη (είδη μπάνιου, θαλάσσης κλπ), καθώς οι διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει για πολλούς, αλλά και κλάδοι που συνδέονται με τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων που αυξάνονται το καλοκαίρι, όπως γάμοι, βαπτίσεις κ.α. και δημιουργούν πρόσθετες καταναλωτικές ανάγκες.

Οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει

Οι επιχειρηματίες του λιανεμπορίου βρίσκονται εδώ και καιρό σε θέση μάχης. Μπορεί οι θερινές εκπτώσεις να ξεκινούν επίσημα στις 13 Ιουλίου, ωστόσο η πλειοψηφία των εμπορικών καταστημάτων έχει ήδη προχωρήσει σε μεγάλες προσφορές και προ-εκπτώσεις εδώ και αρκετές ημέρες, σε μια προσπάθεια να «ζεσταθεί» για τα καλά η αγορά. Ήδη, μεγάλες αλυσίδες αλλά και μικρότερες συνοικιακές επιχειρήσεις ενημερώνουν με μηνύματα και e-mails το καταναλωτικό κοινό για τις προσφορές που έχουν ξεκινήσει…

«Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους και στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν ποιοτικές αγορές σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές. Οι προσδοκίες μας είναι ότι η φετινή εκπτωτική περίοδος θα συμβάλει στην τόνωση της αγοραστικής κίνησης και θα στηρίξει τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Προϋπόθεση για την επιτυχία των εκπτώσεων είναι η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης.

«Η αγορά του Πειραιά είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους καταναλωτές με σημαντικές εκπτώσεις, μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης», σημειώνει σε ανακοίνωσή του και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, καλώντας τους πολίτες της Αττικής, αλλά και τους χιλιάδες επισκέπτες της πόλης, να επιλέξουν τον Πειραιά για τις αγορές τους, μια μεγάλη μητροπολιτική αγορά, με χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και κάθε προϋπολογισμό. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά «οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν έξυπνες, ποιοτικές και οικονομικές αγορές, αξιοποιώντας τις πραγματικές εκπτώσεις που θα προσφέρουν τα καταστήματα της πόλης, σε ένδυση, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού, ηλεκτρικά, καλλυντικά και δεκάδες ακόμη κατηγορίες προϊόντων».

Η νέα «συνθήκη»

Οι εφετινές θερινές εκπτώσεις είναι ιδιαίτερες και για έναν ακόμη λόγο. Και αυτό γιατί από την 1η Ιουλίου έχει επιβληθεί δασμός ύψους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από τρίτες χώρες, σε μια απόφαση που βάζει στο στόχαστρο προϊόντα από την Κίνα που πωλούνται μέσα από γνωστές πλατφόρμες όπως το Shein και το Temu.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η εν λόγω απόφαση έχει ληφθεί ήδη από τα τέλη του 2025 σε επίπεδο ΕΕ, στηριζόμενη στο γεγονός ότι τέτοια δέματα εισέρχονταν στην ευρωπαϊκή αγορά αδασμολόγητα, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό και προκαλώντας σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Ήδη, παράγοντες της αγοράς με τους οποίους συνομίλησε το insider.gr, εξηγούσαν πως ήδη στην Ελλάδα παρατηρείται προσωρινή επιβράδυνση στις μαζικές αγορές προϊόντων που διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως από τις κινεζικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες κι ενώ έχουν περάσει 11 ημέρες μετά την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ.

«Είναι πάρα πολύ νωρίς να δούμε πως προχωρά η εφαρμογή του μέτρου. Για πλήρη συμπεράσματα θα απαιτηθεί να δούμε πως θα πάει ολόκληρη η χρονιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, υπάρχει μια μείωση των παρορμητικών αγορών», σχολίαζε κορυφαίος παράγοντας της αγοράς του λιανικού εμπορίου. «Οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται σε αναγνωριστική φάση. Περιορίζουν ελαφρώς τις αγορές τους μέχρι να αντιληφθούν το νέο καθεστώς. Ωστόσο, μετά το αρχικό σοκ, η μείωση των αγορών δεν αποκλείεται να περιοριστεί», τόνιζε η ίδια πηγή.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από την 1η Ιουλίου επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι νέοι δασμολογικοί κανόνες τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και αφορούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-commerce).

Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι το γεγονός πως η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο περισσότερα είναι τα προϊόντα, τόσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει και ο συνολικός λογαριασμός. Αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά (3 ευρώ ανά είδος), στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Προσοχή στις «παγίδες»

Στο μεταξύ, πέραν της νέας συνθήκης που δημιουργεί στην εγχώρια αγορά το τέλος των 3 ευρώ στα μικροδέματα που προέρχονται από τις ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι Έλληνες καταναλωτές πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για όσα ισχύουν κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της ΕΣΕΕ, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή (ή τιμή αναφοράς), βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή πριν από τις 13 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η μείωση τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή:

• Ποσοστό έκπτωσης, π.χ. «20% έκπτωση».

• Συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση».

• Αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής, π.χ. «Τώρα 50 ευρώ – Πριν 100 ευρώ».

• Αναγραφή της προγενέστερης τιμής ως διαγραμμένης, π.χ. «/100 ευρώ/ 50 ευρώ».

Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή στο χρονικό διάστημα που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών. Ο κανόνας των 60 ημερών είναι αυτός που χρησιμοποιείται συνήθως «εντός» των εκπτώσεων. Χρειάζεται ωστόσο προσοχή: Για να χρησιμοποιήσουμε ως προγενέστερη τιμή την χαμηλότερη που ίσχυσε πριν από τις εκπτώσεις, δεν πρέπει να γίνει ούτε μία αύξηση τιμής μέσα στις 60 ημέρες, έστω και επάνω στις μειωμένες τιμές, καθώς αυτό αναιρεί αυτομάτως την προγενέστερη τιμή προ των εκπτώσεων.

Παράδειγμα 1

Έμπορος ξεκινάει τις εκπτώσεις ενός δεδομένου προϊόντος στις 13 Ιουλίου, με προγενέστερη τιμή τα 100 € και έως 12 Αυγούστου διαθέτει το προϊόν με έκπτωση 20% στα 80 €. Στις 12 Αυγούστου προχωρά σε περαιτέρω μείωση και διαθέτει το προϊόν στα 70 €. Από τις 12 Αυγούστου και μετά πχ. στις 17 Αυγούστου θα δικαιούται να επικαλείται ως προγενέστερη τιμή τα 100 € με δεδομένο ότι έχουμε προοδευτικές μειώσεις και βρισκόμαστε εντός του χρονικού διαστήματος των 60 ημερών από την αρχική μείωση. Μετά την πάροδο όμως των 60 ημερών ο έμπορος που θέλει να προχωρήσει σε προσφορές μετά τις εκπτώσεις, δεν θα μπορεί να επικαλείται ως προγενέστερη τιμή τα 100 € αλλά την νέα χαμηλότερη τιμή που θα έχει διαμορφωθεί μέσα στις 30 προηγούμενες ημέρες των τακτικών εκπτώσεων,.

Παράδειγμα 2

Έμπορος με προγενέστερη τιμή ενός ζευγαριού παπουτσιών στα 100 € ξεκινάει τις εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου ως εξής:

• 1η ημέρα: Μείωση τιμής στα 70 € - Ανακοίνωση: 100 € τώρα μόνο 70 €.

• 4η ημέρα: Μείωση τιμής στα 60 € - Ανακοίνωση: 100 € τώρα μόνο 60 €.

• 8 η ημέρα: Αύξηση τιμής στα 90 € - Παράθεση μόνο της τιμής των 90 € (δεν επιτρέπεται ανακοίνωση μείωσης τιμής για την 8η-30η ημέρα, γιατί έχουμε αύξηση της τιμής).

• 31η ημέρα: Μείωση τιμής στα 80 € - Παράθεση μόνο της τιμής των 80 € (δεν επιτρέπεται ανακοίνωση μείωσης τιμής, καθώς η χαμηλότερη τιμή -άρα και η προγενέστερη τιμή- κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών είναι πια τα 70 € και όχι τα αρχικά 100 €).

• 34η ημέρα: Μείωση τιμής στα 45 € - Ανακοίνωση: 60 € τώρα μόνο 45 € (καθώς η χαμηλότερη κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών τιμή ήταν τα 60 € η οποία και αποτελεί την προγενέστερη τιμή).

• 38η ημέρα: Μείωση τιμής στα 30 € - Ανακοίνωση: 60 € τώρα μόνο 30 € (εδώ έχουμε διαδοχική έκπτωση η οποία ξεκίνησε την 34η ημέρα, ο έμπορος διατηρεί ως προγενέστερη τιμή τα 60 €).