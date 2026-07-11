Στην Λέσβο η υπουργός Πολιτισμού Λ. Μενδώνη

Θα αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες εννέα έργα πολιτισμού, αναφέρει η υπ. Πολιτισμού.

Σε ένα «μαραθώνιο» εγκαινίων και απόδοσης στις τοπικές κοινωνίες εννέα συνολικών έργων πολιτισμού, κόστους πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ θα αποδυθεί από αύριο Κυριακή 12 Ιουλίου το πρωί μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την επίσκεψή της στη Λέσβο.

Η πρώτη στάση της θα γίνει την Κυριακή στις 12:30 το μεσημέρι στο ορεινό Αμπελικό όπου θα εγκαινιαστεί ο εκσυγχρονισμός του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού και η αποκατάσταση του μεσαιωνικού πύργου Αμπελικού.

Στις 6 το απόγευμα η κ. Μενδώνη θα αποδώσει το έργο της αποκατάστασης του εμβληματικού Ναού της Μυτιλήνης του Αγίου Θεράποντα. Ο ναός - διατηρητέο μνημείο είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1,45 εκατ. ευρώ.

Στις 7, στο Κάστρο της Μυτιλήνης, όπου θα αποδοθούν η αποκατάσταση του βόρειου περιβόλου του Κάστρου και το έργο της αποκατάστασης του οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου, γνωστού ως Μεντρεσέ.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου ξεκινά στις 11 το πρωί στην Πέτρα, με την απόδοση του έργου στερέωσης του βραχώδους εξάρματος και προστασίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Στις 11.30, στο Φρούριο της Μήθυμνας, θα αποδοθεί το έργο στερέωσης του νότιου βραχώδους πρανούς και του αντίστοιχου προτειχίσματος.

Μισή ώρα αργότερα, στις 12, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της εκσυγχρονισμένης Αρχαιολογικής Συλλογής Μολύβου.

Τέλος στις 7 το απόγευμα θα αποδοθεί το αποκατεστημένο οθωμανικό τέμενος Μπαλίζαντε Χασάν Μπέη, στην Επάνω Σκάλα της Μυτιλήνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ