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Η Τουρκία εξακολουθεί να αξιολογεί τη συμμετοχή της στην Παγκόσμια Τράπεζα για την Άμυνα και Ασφάλεια

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Η Τουρκία εξακολουθεί να αξιολογεί τη συμμετοχή της στην Παγκόσμια Τράπεζα για την Άμυνα και Ασφάλεια
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Σύμφωνα με πηγές, η Άγκυρα δεν είναι σε θέση, στο παρόν στάδιο, να δεσμευθεί για συμμετοχή στην DSRB.

Η Τουρκία εξακολουθεί να αξιολογεί το ενδεχόμενο συμμετοχής της στην Παγκόσμια Τράπεζα για την Άμυνα και Ασφάλεια (Defence Security and Resilience Bank – DSRB) του Καναδά, ανέφεραν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας στο Reuters, όταν ρωτήθηκαν σχετικά με τη θέση της Άγκυρας απέναντι στην πρωτοβουλία.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι η Τουρκία παρακολούθησε στενά και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μόντρεαλ πριν από την ίδρυση της DSRB, ενώ ήταν και συμβαλλόμενο μέρος στην κοινή δήλωση με την οποία ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα.

Την Παρασκευή, τουρκική πηγή είχε δηλώσει ότι, έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων τουρκικών αρχών, η Τουρκία δεν είναι σε θέση, στο παρόν στάδιο, να δεσμευθεί για συμμετοχή στην DSRB.

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Καναδάς
Τουρκία
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