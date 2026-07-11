Πυρκαγιά στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου- Αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τουαλέτα του ισογείου και ήταν μικρής έκτασης.

Συναγερμό στην Πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17.00 στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τουαλέτα του ισογείου και ήταν μικρής έκτασης, ενώ αντιμετωπίστηκε από 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα που έσπευσαν στο σημείο.

Το πρόβλημα ήταν κυρίως οι καπνοί από τη φωτιά, για αυτό απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς.

Αυτή την ώρα γίνεται καθαρισμός από τους καπνούς για να επανέλθει η κανονικότητα στο νοσοκομείο, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ