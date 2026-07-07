Πολιτική | Ελλάδα

Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Υποδοχή Ερντογάν στο επίσημο δείπνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Υποδοχή Ερντογάν στο επίσημο δείπνο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το βράδυ ο πρωθυπουργός θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Στην Άγκυρα βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό συνοδεύει η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί στο προεδρικό μέγαρο από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ - Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του.

Το βράδυ ο πρωθυπουργός θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το «Ρετιρέ» του Σαμαρά ξανά στις οθόνες - Ποιον ξέχασε ο Τσίπρας - Ο «μπελάς» Σγουρός

Ράλι και καχυποψία - Η τριάδα και η έκπληξη της Motor Oil - Το νέο σουβενίρ της Μυκόνου

Με Dior ο γάμος της δεκαετίας - Μεγάλη νίκη για LVMH

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΝΑΤΟ
Τουρκία
Ελληνοτουρκικά
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider