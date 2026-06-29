Αύριο θα πραγματοποιηθεί η κοινή δημοσιοποίηση των στοιχείων των μεγαλοφειλετών της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, με χρέη άνω των 150.000 ευρώ τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον για ένα έτος. Στη «μαύρη» λίστα των κακοπληρωτών του ΕΦΚΑ θα αναγράφεται ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του οφειλέτη, καθώς και η βασική οφειλή. Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, θα αναγράφονται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η επωνυμία, η διεύθυνση έδρας και η βασική οφειλή.
Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι θα δημοσιοποιηθούν οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του δωδεκάμηνου που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης και εν προκειμένω εφόσον αυτές ανάγονται σε χρονικές περιόδους ασφάλισης έως και τον 04/2025.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου του ΚΕΑΟ (τέλη Μαρτίου 2026), περίπου 39.975 οφειλέτες χρωστούν στον e-ΕΦΚΑ ποσά άνω των 150.000 ευρώ. Υπάρχουν μάλιστα και 2.992 οφειλέτες με χρέη άνω του 1 εκ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των μεγάλων οφειλών είναι και μεγάλης «ηλικίας», δηλαδή έχουν αρχίσει να δημιουργούνται και να συσσωρεύονται πολλές δεκαετίες πίσω.
Επιπλέον, στις καταστάσεις περιλαμβάνονται και πτωχευμένες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αφήσει χρέη εκατομμυρίων ευρώ σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία ουσιαστικά είναι αδύνατον να εισπραχθούν.
Για παράδειγμα, το ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τον ΕΦΚΑ έφτανε τον περασμένο Μάρτιο τα 51,78 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 10,71 δισ. ευρώ θεωρούνται οφειλές πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας, καθώς αφορούν εργοδότες πτωχευμένους, αποβιώσαντες, ή που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης κ.α.
Η απειλή της δημοσιοποίησης των στοιχείων των οφειλετών αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης για να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ενώ τους παρέχεται η ευχέρεια να βγουν από τη λίστα και εκ των υστέρων, εφόσον συμμορφωθούν. Παράλληλα η λίστα των οφειλετών είναι στη διάθεση των διωκτικών αρχών και δημοσίων υπηρεσιών (Οικονομική Αστυνομία, Εισαγγελικές Αρχές, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ.)
Ποιοι οφειλέτες εξαιρούνται της δημοσιοποίησης
Εξαιρούνται της δημοσιοποίησης οι εξής περιπτώσεις:
- οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής,
- οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή είσπραξης σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής, δικαστικής απόφασης, πράξης διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου,
- οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης,
- οφειλές των αποβιωσάντων ή ανηλίκων και
- οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.
Πάντως, ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών, προβλέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αρ. σχετικής ΠΟΛ 1158/2017 η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου, μόνο εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει η συνδρομή προϋποθέσεων όπως:
- η υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης και η τήρηση των όρων αυτής,
- η καταβολή του απαιτούμενου ποσού για την μείωση της οφειλής από κύρια εισφορά τουλάχιστον στο ύψος των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€),
- η καταβολή του απαιτούμενου ποσού για την μείωση της καθυστέρησης καταβολής τουλάχιστον στο τρέχον δωδεκάμηνο,
- η διαγραφή της οφειλής από οποιαδήποτε αιτία.