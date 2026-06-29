Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου του ΚΕΑΟ, περίπου 39.975 οφειλέτες χρωστούν στον e-ΕΦΚΑ ποσά άνω των 150.000 ευρώ.

Αύριο θα πραγματοποιηθεί η κοινή δημοσιοποίηση των στοιχείων των μεγαλοφειλετών της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, με χρέη άνω των 150.000 ευρώ τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον για ένα έτος. Στη «μαύρη» λίστα των κακοπληρωτών του ΕΦΚΑ θα αναγράφεται ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του οφειλέτη, καθώς και η βασική οφειλή. Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, θα αναγράφονται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η επωνυμία, η διεύθυνση έδρας και η βασική οφειλή.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι θα δημοσιοποιηθούν οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του δωδεκάμηνου που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης και εν προκειμένω εφόσον αυτές ανάγονται σε χρονικές περιόδους ασφάλισης έως και τον 04/2025.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου του ΚΕΑΟ (τέλη Μαρτίου 2026), περίπου 39.975 οφειλέτες χρωστούν στον e-ΕΦΚΑ ποσά άνω των 150.000 ευρώ. Υπάρχουν μάλιστα και 2.992 οφειλέτες με χρέη άνω του 1 εκ. ευρώ. Το μεγα­λύτερο μέρος των μεγάλων οφει­λών είναι και μεγάλης «ηλι­κίας», δηλαδή έχουν αρχίσει να δημιουρ­γούνται και να συσ­σω­ρεύο­νται πολ­λές δεκα­ε­τίες πίσω.

Επι­πλέον, στις κατα­στάσεις περι­λαμ­βάνο­νται και πτω­χευ­μένες επι­χει­ρήσεις, οι οποίες έχουν αφήσει χρέη εκα­τομ­μυ­ρίων ευρώ σε εφο­ρία και ασφα­λι­στικά ταμεία, τα οποία ουσια­στικά είναι αδύνα­τον να εισπρα­χθούν.

Για παράδειγμα, το ύψος των ληξι­πρόθε­σμων χρεών προς τον ΕΦΚΑ έφτανε τον περασμένο Μάρτιο τα 51,78 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 10,71 δισ. ευρώ θεω­ρούνται οφει­λές πολύ χαμη­λής εισπρα­ξι­μότη­τας, καθώς αφορούν εργο­δότες πτω­χευ­μένους, αποβιώσαντες, ή που βρίσκο­νται σε καθε­στώς εκκα­θάρι­σης κ.α.

Η απειλή της δημοσιοποίησης των στοιχείων των οφειλετών αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης για να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ενώ τους παρέχεται η ευχέρεια να βγουν από τη λίστα και εκ των υστέρων, εφόσον συμμορφωθούν. Παράλληλα η λίστα των οφειλετών είναι στη διάθεση των διωκτικών αρχών και δημοσίων υπηρεσιών (Οικονομική Αστυνομία, Εισαγγελικές Αρχές, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ.)

Ποιοι οφειλέτες εξαιρούνται της δημοσιοποίησης

Εξαιρούνται της δημοσιοποίησης οι εξής περιπτώσεις:

οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής,

οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή είσπραξης σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής, δικαστικής απόφασης, πράξης διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου,

οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης,

οφειλές των αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Πάντως, ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών, προβλέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αρ. σχετικής ΠΟΛ 1158/2017 η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου, μόνο εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει η συνδρομή προϋποθέσεων όπως: