Μεταβιβάσεις ακινήτων: Σε δυο ταχύτητες οι εισπράξεις τον Απρίλιο, σε άνοδο γονικές παροχές και δωρεές

Τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης υποχώρησαν σχεδόν 11% τον Απρίλιο, ενώ οι εισπράξεις από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές κινήθηκαν ανοδικά. Νέος κύκλος ελέγχων και διασταυρώσεων σε 4.820 υποθέσεις μεταβιβάσεων και δηλώσεων ακινήτων.

Δύο διαφορετικές εικόνες για τα φορο-έσοδα από τις μεταβιβάσεις ακινήτων τον Απρίλιο αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Από τη μία πλευρά, οι εισπράξεις από τον φόρο μεταβίβασης κατέγραψαν μείωση, στοιχείο που δείχνει ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων κατέβασαν ταχύτητα τον συγκεκριμένο μήνα. Από την άλλη, τα έσοδα από γονικές παροχές και δωρεές διατήρησαν θετικό πρόσημο λόγω του υψηλού αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι χιλιάδες γονείς και παππούδες επιλέγουν να γράψουν ακίνητα στα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο στα 44,33 εκατ. ευρώ, έναντι 49,73 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας πτώση 10,86%. Η μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφηκε στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, όπου οι εισπράξεις περιορίστηκαν στα 7,02 εκατ. ευρώ από 9,81 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση άνω του 28%. Στις αγοραπωλησίες οικοδομών, ο φόρος μεταβίβασης διαμορφώθηκε στα 37,30 εκατ. ευρώ, έναντι 39,92 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας πτώση 6,6%.

Γονικές παροχές - κληρονομιές

Αντίθετα, οι εισπράξεις από φόρους και τέλη σε δωρεές, γονικές και λοιπές παροχές αυξήθηκαν κατά 11,3%, φθάνοντας τα 5,03 εκατ. ευρώ από 4,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Στις κληρονομιές, τα αντίστοιχα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 15,15 εκατ. ευρώ, έναντι 15,08 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2025, καταγράφοντας οριακή αύξηση 0,5%. Συνολικά, οι εισπράξεις από δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές ανήλθαν στα 20,18 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 3% σε ετήσια βάση.

Πρώτο τετράμηνο

Το πρώτο τετράμηνο του έτους, παρά την υποχώρηση του Απριλίου, τα συνολικά έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, καθώς ανήλθαν σε 193,71 εκατ. ευρώ, έναντι 180,58 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 7,27%. Η άνοδος προέρχεται κυρίως από τις αγοραπωλησίες οικοδομών, όπου ο φόρος μεταβίβασης έφθασε τα 162,83 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 8,73% σε σχέση με τα 149,76 εκατ. ευρώ του περσινού τετραμήνου.

Στα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια, αντίθετα, οι εισπράξεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, στα 30,88 εκατ. ευρώ από 30,82 εκατ. ευρώ. Θετική ήταν και η πορεία των εσόδων από γονικές παροχές και δωρεές στο τετράμηνο, καθώς ανήλθαν στα 80,57 εκατ. ευρώ, έναντι 76,55 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3%. Αντίθετα, οι εισπράξεις από τον φόρο κληρονομιών παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες, στα 61,86 εκατ. ευρώ έναντι 61,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Έλεγχοι - διασταυρώσεις

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους στις μεταβιβάσεις ακινήτων, βάζοντας στο μικροσκόπιο συνολικά 4.820 υποθέσεις. Ειδικότερα, προγραμματίζονται έλεγχοι σε 2.000 υποθέσεις φορολογουμένων που έλαβαν απαλλαγή φόρου λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας, σε 320 τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 από τις οποίες προέκυψαν επιστροφές ΕΝΦΙΑ, καθώς και σε 2.500 δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών που αφορούν ακίνητα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών.