ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 10,4% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάιο

Σε 660.682 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, καταγράφοντας μείωση κατά -80.324 άτομα (-10,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάιο 2025

Σε 660.682 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον Μάιο 2026, καταγράφοντας μείωση κατά -80.324 άτομα (-10,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάιο 2025 και μείωση κατά -76.943 άτομα (-10,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο 2026.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 660.682 ατόμων, 373.042 άτομα (ποσοστό 56,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 287.640 (ποσοστό 43,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 218.698 άτομα (ποσοστό 33,1%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 441.984 άτομα (ποσοστό 66,9%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 185.722 άτομα (ποσοστό 28,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 315.685 άτομα (ποσοστό 47,8%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 226.352 άτομα (ποσοστό 34,3%) και 134.219 άτομα (ποσοστό 20,3%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων , για τον μήνα Μάιο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 110.856 άτομα, από τα οποία οι 94.560 (ποσοστό 85,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 16.296 (ποσοστό 14,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 47.413 (ποσοστό 42,8%) και οι γυναίκες σε 63.443 (ποσοστό 57,2%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 90.876 (ποσοστό 82,0%) είναι κοινοί, 1.939 (ποσοστό 1,7%) είναι οικοδόμοι, 16.296 (ποσοστό 14,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.392 (ποσοστό 1,3%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 285 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 68 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Η σύγκριση από Μάιο σε Μάιο αναδεικνύει το μέγεθος της τρέχουσας πτώσης. Ο Μάιος του 2026 σημείωσε τη σοβαρότερη ετήσια υποχώρηση των τελευταίων ετών, ρίχνοντας τον συνολικό αριθμό στο ιστορικό χαμηλό των 660.682 ατόμων (ποσοστιαία μεταβολή -10,8%).