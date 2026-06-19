ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 10,4% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάιο

Σε 660.682 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον Μάιο 2026, καταγράφοντας μείωση κατά -80.324 άτομα (-10,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάιο 2025 και μείωση κατά -76.943 άτομα (-10,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο 2026.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 660.682 ατόμων, 373.042 άτομα (ποσοστό 56,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 287.640 (ποσοστό 43,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Οι άνδρες ανέρχονται σε 218.698 άτομα (ποσοστό 33,1%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 441.984 άτομα (ποσοστό 66,9%).
Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 185.722 άτομα (ποσοστό 28,1%).
Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 315.685 άτομα (ποσοστό 47,8%).
Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 226.352 άτομα (ποσοστό 34,3%) και 134.219 άτομα (ποσοστό 20,3%) αντίστοιχα.
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων , για τον μήνα Μάιο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 110.856 άτομα, από τα οποία οι 94.560 (ποσοστό 85,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 16.296 (ποσοστό 14,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 47.413 (ποσοστό 42,8%) και οι γυναίκες σε 63.443 (ποσοστό 57,2%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 90.876 (ποσοστό 82,0%) είναι κοινοί, 1.939 (ποσοστό 1,7%) είναι οικοδόμοι, 16.296 (ποσοστό 14,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.392 (ποσοστό 1,3%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 285 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 68 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.
Η σύγκριση από Μάιο σε Μάιο αναδεικνύει το μέγεθος της τρέχουσας πτώσης. Ο Μάιος του 2026 σημείωσε τη σοβαρότερη ετήσια υποχώρηση των τελευταίων ετών, ρίχνοντας τον συνολικό αριθμό στο ιστορικό χαμηλό των 660.682 ατόμων (ποσοστιαία μεταβολή -10,8%).