Η εφορία «αλλάζει πίστα»: Νέο μοντέλο λειτουργίας με «myPoint» και ψηφιακές υπηρεσίες

Νέα σημεία εξυπηρέτησης των φορολογούμενων σε όλη τη χώρα. Στόχος η κατάργηση της γραφειοκρατίας και η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Νέο μοντέλο εξυπηρέτησης των φορολογουμένων θέτει σε εφαρμογή η ΑΑΔΕ, εγκαινιάζοντας το πρώτο «myPoint» στον Χολαργό και ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία συνολικά 15 αντίστοιχων σημείων εξυπηρέτησης έως το τέλος του έτους. Τα «myPoint» εντάσσονται στο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης και θα λειτουργούν ως σημεία άμεσης ενημέρωσης και υποστήριξης των φορολογουμένων, παρέχοντας καθοδήγηση για φορολογικές υποθέσεις.

Το νέο δίκτυο λειτουργεί συμπληρωματικά με το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων «my1521» και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο επικοινωνίας με τη φορολογική διοίκηση.

Νέες εφαρμογές

Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει σειρά νέων ψηφιακών υπηρεσιών, με βασικό στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη διεκπεραίωση των φορολογικών υποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα τεθεί σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον ενημέρωσης, μέσω του οποίου πολίτες, λογιστές και επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, σε κωδικοποιημένα νομοθετήματα, εγκυκλίους και διοικητικές αποφάσεις.

Ταυτόχρονα αναβαθμίζεται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, με νέα ψηφιακά εργαλεία, ενοποίηση όλων των καναλιών επικοινωνίας και αξιοποίηση ψηφιακού βοηθού, ο οποίος θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο απαντήσεις και καθοδήγηση στους χρήστες. Το «my1521» λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, ενώ μέσω νέου συστήματος διαχείρισης αιτημάτων θα παρακολουθείται ηλεκτρονικά η πορεία κάθε υπόθεσης μέχρι την οριστική διεκπεραίωσή της.

Αυτόματες ενημερώσεις στοιχείων

Κομβικό ρόλο στο νέο μοντέλο λειτουργίας θα έχει η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων, ώστε οι μεταβολές στα στοιχεία των φορολογουμένων να πραγματοποιούνται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στις φορολογικές υπηρεσίες. Μεταβολές που αφορούν ακίνητα, κληρονομιές, επιχειρηματική δραστηριότητα και στοιχεία του φορολογικού μητρώου θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων.

Ακίνητη περιουσία

Παράλληλα, διευρύνονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν την ακίνητη περιουσία, καθώς οι δηλώσεις Ε9 θα υποβάλλονται και θα τροποποιούνται ψηφιακά, ενώ ηλεκτρονικά θα διεκπεραιώνονται και υποθέσεις αποβιωσάντων φορολογουμένων. Επιπλέον, συμβολαιογράφοι και άλλοι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες θα αποκτήσουν περισσότερες δυνατότητες ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης διαδικασιών, επιταχύνοντας τις μεταβιβάσεις ακινήτων και τις κληρονομικές πράξεις.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Μεταξύ των σημαντικότερων ψηφιακών έργων που προωθεί η ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται: