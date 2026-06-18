Επιθεώρηση εργασίας: Εστίαση, μεταφορές και εμπόριο κρατούν τα σκήπτρα της παραβατικότητας

Ο κλάδος της εστίασης συγκέντρωσε τους περισσότερους ελέγχους (12.415) αλλά και πρόστιμα. Το λιανικό εμπόριο ακολούθησε με 9.482 ελέγχους και 1.649 πρόστιμα.

Eκτεταμένη παραβατικότητα σε πολλούς κλάδους της οικονομίας επιβεβαιώνουν οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας για το 2025. Ο κλάδος της εστίασης συγκέντρωσε τους περισσότερους ελέγχους (12.415) αλλά και πρόστιμα, καθώς επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις του 4.279 κυρώσεις, ενώ καταγράφηκε και η υψηλότερη συχνότητα παραβάσεων με ποσοστό 33,18%.

Το λιανικό εμπόριο ακολούθησε με 9.482 ελέγχους και 1.649 πρόστιμα, το χονδρικό εμπόριο με 2.877 ελέγχους και τα καταλύματα με 2.816 ελέγχους και 708 πρόστιμα. Αρνητικός πρωταγωνιστής ως προς την παραβατικότητα αναδείχθηκε ο κλάδος της αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων, όπου το 65,35% των ελέγχων κατέληξε σε διαπίστωση παραβάσεων. Ακολούθησαν οι κατασκευές κτιρίων με 61,29%, οι δραστηριότητες απασχόλησης με 52,83% και οι χερσαίες μεταφορές με 46,31% και 898 πρόστιμα.

Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούσαν την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με 2.994 καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Ακολούθησαν οι παραβάσεις ωραρίου (2.332), η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών (1.410) και η αδήλωτη εργασία (1.372). Στους κλάδους όπου η παραβατικότητα είναι υψηλή ως προς τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας συγκαταλέγονται οι εξής: λιανεμπόριο, σουπερμάρκετ, τράπεζες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τουρισμός και ξενοδοχεία, εστίαση, βιομηχανικές μονάδες και Logistics – μεταφορές.

Η αδήλωτη απασχόληση συχνότερα εμφανίζεται στους κλάδους του τουρισμού και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, της εστίασης (καφέ, εστιατόρια, μπαρ, κέντρα διασκέδασης), των κατασκευών και τεχνικών έργων, και ακολουθούν οι επιχειρήσεις καθαρισμού, οι εταιρείες φύλαξης (security), τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα πρατήρια καυσίμων και οι αγροτικές όπως και οι εποχικές εργασίες.

Σε 1.586 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 7,2 εκατ. ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με εργασία σε ημέρα ανάπαυσης, μη καταβολή αμοιβών πέραν του δηλωμένου ωραρίου, μη δήλωση χρόνου εργασίας και μη ορθή λειτουργία των συστημάτων καταγραφής χρόνου απασχόλησης. Παράλληλα, 74 επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν μετά την παρέμβαση της Επιθεώρησης, καταβάλλοντας μισθούς σε 518 εργαζόμενους.

Συνολικά το προηγούμενο έτος διενεργήθηκαν 82.233 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 19.093 κυρώσεις, 2.500 μηνύσεις και 587 διακοπές εργασιών. Τα συνολικά πρόστιμα ανήλθαν σε σχεδόν 54 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω της παρέμβασης της Επιθεώρησης καταβλήθηκαν σε εργαζόμενους περίπου 8 εκατ. ευρώ δεδουλευμένων αποδοχών.