Φορολογικές διαφορές: Παράταση έως τέλος του έτους για εξώδικη επίλυση - Εκπτώσεις έως 75%

Νέα ευκαιρία για όσους έχουν εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια. Η αίτηση στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών και τα οφέλη για όσους επιλέξουν να αποφύγουν τη δικαστική οδό.

Χρονικό περιθώριο έως το τέλος του έτους για να λύσουν οριστικά τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις εκτός των δικαστηρίων, κερδίζοντας μείωση έως 75% των προσαυξήσεων και προστίμων και αποπληρωμή της οφειλής σε έως 24 δόσεις, έχουν οι φορολογούμενοι. Αρκεί να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών που εξετάζει αιτήματα και ενστάσεις για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή προστίμων.

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ενώ κανονικά έληγε στις 24 Ιουλίου 2026. Η ρύθμιση αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και δεν θα έχουν συζητηθεί μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2026.

Η Επιτροπή θα μπορεί να εξετάζει τις αιτήσεις έως τις 31 Ιουλίου 2027, ενώ τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα εκδίδονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2027. Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν να κλείσουν τις υποθέσεις τους μακριά από τις δικαστικές αίθουσες θα έχουν σημαντικές εκπτώσεις σε πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα, οι οποίες μπορούν να φθάσουν ακόμη και το 75%, ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησης της οφειλής.

Η διαδικασία προβλέπει ότι η Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου και διαμορφώνει πρόταση συμβιβασμού, η οποία μπορεί να προβλέπει πλήρη ή μερική αποδοχή των αιτημάτων του. Στην πρόταση αποτυπώνονται αναλυτικά ο κύριος φόρος, οι πρόσθετοι φόροι, οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που καλείται να καταβάλει ο ενδιαφερόμενος.

Ο φορολογούμενος έχει στη διάθεσή του προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί την πρόταση και να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων εξόφλησης. Με την αποδοχή, συντάσσεται πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου και οδηγεί στη διαγραφή της αρχικής βεβαίωσης της οφειλής. Για να οριστικοποιηθεί ο συμβιβασμός απαιτείται η καταβολή, μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες, τουλάχιστον του 30% του κύριου φόρου ή του 25% του αυτοτελούς προστίμου, ενώ τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται.

Οι εκπτώσεις

Οι μεγαλύτερες εκπτώσεις παρέχονται σε όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση. Συγκεκριμένα, η μείωση σε πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα ανέρχεται στο 75% για πληρωμή σε μία δόση. Το ποσοστό περιορίζεται στο 65% για εξόφληση σε δύο έως τέσσερις δόσεις, στο 55% για πέντε έως οκτώ δόσεις και στο 50% για εννέα έως δώδεκα δόσεις. Για περισσότερες δόσεις οι εκπτώσεις κυμαίνονται από 45% έως 35%, με ανώτατο όριο τις 24 μηνιαίες καταβολές.

Ωστόσο, η διατήρηση των ευνοϊκών όρων προϋποθέτει αυστηρή τήρηση του προγράμματος πληρωμών. Η μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων ή η καθυστέρηση εξόφλησης των τελευταίων δόσεων οδηγεί σε αναδρομική ανατροπή του συμβιβασμού. Στην περίπτωση αυτή, αναβιώνει η αρχική οφειλή και τα ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί συμψηφίζονται με το αρχικό χρέος. Εάν ο φορολογούμενος απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής, η διαδικασία εξώδικης επίλυσης ματαιώνεται και η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται, εφόσον ζητηθεί από κάποιον από τους διαδίκους μέσα σε διάστημα 60 ημερών.