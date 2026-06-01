Πλησιάζει το χρονικό ορόσημο της 7ης Ιουνίου 2026 για την συμμόρφωση των κτρών-μελών της ΕΕ και ως εκ τούτου και της Ελλάδας, με την Οδηγία 2023/970 για τη διαφάνεια των μισθών. Το εύρος των αμοιβών δεν θα είναι πλέον δευτερεύον θέμα αλλά βασική υποχρέωση για τους εργοδότες, και θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα στην αγγελία πρόσληψης.

Με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία, αποφεύγοντας να μπαίνουν σε πολύωρες διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς να έχουν σαφή εικόνα για το οικονομικό σκέλος της θέσης.

Παράλληλα θα πρέπει να εξαλειφθούν οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών που εκτελούν όμοια εργασία, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Τα κριτήρια καθορισμού της αμοιβής και της επαγγελματικής εξέλιξης θα πρέπει να είναι πλέον αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο.

«Φέρνουμε ένα νομοσχέδιο μετά από ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά στο ζήτημα της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία, η οποία οδηγία προβλέπει βασικά δύο άξονες: Νέες υποχρεώσεις πριν από την πρόσληψη κάποιου και νέες υποχρεώσεις μετά την πρόσληψη», δήλωσε πρόσφατα η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. «Υπάρχει μισθολογικό χάσμα. Υπάρχουν οι ίδιες θέσεις εργασίας στις οποίες ένας άντρας που δουλεύει, σε όμοια θέση εργασίας με μια γυναίκα, αμείβεται περισσότερο κατά περίπου 13% στην Ελλάδα. Εάν υπάρχει υποψία μισθολογικής απόκλισης, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία» τόνισε.

Αναγραφή μισθού στις αγγελίες πρόσληψης

Ο μισθός είναι ίσως η σημαντικότερη παράμετρος που εξετάζει κάποιος για να αποφασίσει εάν θα δεχθεί μία θέση εργασίας ή ακόμα και εάν θα απαντήσει σε μια αγγελία για δουλειά. Όμως οι εταιρείες σπάνια αναγράφουν την αμοιβή στις αγγελίες τους. Τις περισσότερες φορές, οι αγγελίες αρκούνται σε φράσεις όπως «μισθός ανταγωνιστικός» ή «ανάλογα με την προϋπηρεσία».

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, που δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970, πριν από την πρόσληψη οι εργοδότες:

υποχρεούνται να αναγράφουν το αρχικό επίπεδο αμοιβής ή το εύρος της είτε μέσα στην αγγελία είτε πριν από τη συνέντευξη

απαγορεύεται να ζητούν πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι εργαζόμενοι αποκτούν τα εξής βασικά δικαιώματα:

να γνωρίζουν τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται ο μισθός τους και η μισθολογική τους εξέλιξη,

να γνωστοποιούν το μισθό τους για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαφύλαξη της ίσης αμοιβής, καθώς η Οδηγία απαγορεύει ρητά συμβατικούς όρους που επιβάλλουν μισθολογική μυστικότητα.

Οι εργοδότες δεν θα μπορούν πλέον να ζητούν από τους υποψηφίους πληροφορίες για το μισθολογικό τους ιστορικό, με στόχο να μην αναπαράγονται ανισότητες που πηγάζουν από προηγούμενους μισθούς.