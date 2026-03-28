Τα τελευταία ασφαλιστικά «χιλιόμετρα» πριν τη σύνταξη επιδοτεί πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για άνεργους από 57 έως 74 ετών

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 57 έως 67 ετών, καθώς και άνεργοι άνω των 67 ετών και έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο.

Δυνατότητα εξασφάλισης των πολύτιμων τελευταίων ενσήμων που απαιτούνται προκειμένου να βγουν στη σύνταξη άνεργοι ηλικίας από 57 έως 74 ετών προσφέρει το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με τίτλο: «Πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.500 ανέργων ηλικίας 57 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν προγράμματα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων, στον δημόσιο τομέα της υγείας».

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή απασχόλησης σε άνεργα άτομα πλησίον της σύνταξης, με σκοπό την υποστήριξη της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας και τη διευκόλυνση τους για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Δικαιούχοι - Χρηματοδότηση

Η συνολική προκαλούμενη δαπάνη από την έναρξη έως και την προβλεπόμενη λήξη του προγράμματος προϋπολογίζεται έως το ποσό ύψους τριάντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (32.400.000,00€), εκ των οποίων ποσό ύψους έως 12.150.000,00€ βαρύνει τους προϋπολογισμούς των φορέων της γενικής κυβέρνησης που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιμεριζόμενη κατά το μέρος της συμμετοχής κάθε δικαιούχου φορέα και με την προϋπόθεση ύπαρξης ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων για τον σκοπό αυτό και στοίχισης της προκαλούμενης δαπάνης με τον εκάστοτε ισχύοντα ΠΔΠ εντός των στόχων του ΜΔΣ και ποσό ύψους έως 20.250.000,00€ βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α.

Η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. κατανέμεται κατ’ έτος ως εξής:

για το έτος 2026: έως 8.000.000,00€

για το έτος 2027: έως 11.000.000,00€

για το έτος 2028: έως 1.250.000,00€.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, ήτοι οι φορείς του Υπουργείου Υγείας, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα με την έννοια της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών στην αγορά, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, καθότι χρηματοδοτούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, οι οποίες δεν θεωρούνται οικονομικές. Συνεπώς για τους ανωτέρω δυνητικά δικαιούχους δεν απαιτείται ο έλεγχος σώρευσης των επιχορηγούμενων ποσών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φορείς του Υπουργείου Υγείας που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και είχαν ενταχθεί:

α. Στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω βάσει της υπ’ αρ. 28286/450/20.6.2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ή

β. στο ειδικό πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, βάσει της υπ’ αρ. 27332/8.4.2024 (Β’ 2193) κοινής υπουργικής απόφασης.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 57 έως 67 ετών καθώς και άνεργοι άνω των 67 ετών και έως 74 ετών οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος και:

έχουν ολοκληρώσει το χρονικό διάστημα τοποθέτησής τους, στους φορείς του Υπουργείου Υγείας, βάσει του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 55 και άνω της υπ’ αρ. 28286/450/20.6.2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή

έχουν ολοκληρώσει το χρονικό διάστημα απασχόλησης τους, στους φορείς του Υπουργείου Υγείας, βάσει του ειδικού προγράμματος στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, της υπ’ αρ. 27332/8.4.2024 (Β’ 2193) κοινής υπουργικής απόφασης.

Ποσό επιχορήγησης

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης του ωφελούμενου το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον δικαιούχο φορέα. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερών ασφάλισης στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του. Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος και της επιχορήγησης ορίζεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης μέχρι την κάλυψη των ημερών ασφάλισης ήτοι 450, σε περίπτωση α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου.