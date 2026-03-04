Στις 20 Μαρτίου στην Καλαμάτα η 9η εκδήλωση «JobReady by DYPA»

Στο ξενοδοχείο Elite City Resort στην Καλαμάτα, από τις 10:00 έως τις 18:00, θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου η 9η εκδήλωση «JobReady by DYPA».

Στο ξενοδοχείο Elite City Resort στην Καλαμάτα, από τις 10:00 έως τις 18:00, θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου η 9η εκδήλωση «JobReady by DYPA». Οι εκδηλώσεις, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, έχουν στόχο να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες στην καλύτερη προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας, προσφέροντας ενημέρωση και πρακτικές συμβουλές για την ενίσχυση των επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills).

Στο πλαίσιο της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη βελτίωση του βιογραφικού τους σημειώματος και για τον τρόπο αποτελεσματικής παρουσίας σε μια συνέντευξη εργασίας, ώστε να είναι πιο προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ενώ επιχειρηματίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους από τη δημιουργία και την εξέλιξη των επιχειρήσεών τους.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τεχνικές βελτίωσης του βιογραφικού τους, να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με μια αποτελεσματική συνέντευξη εργασίας και να γνωρίσουν τη σημασία της κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση απασχόλησης. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τρόποι εμπλουτισμού του βιογραφικού μέσω δεξιοτήτων, με ενημέρωση για το εργαλείο ESCO, ενώ θα υπάρξει καθοδήγηση για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας και εξοικείωση με το εργαλείο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas). Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ακούσουν καλές πρακτικές από επιχειρηματίες, να ενημερωθούν για τον τρόπο διαμόρφωσης ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) και να μάθουν για τη λειτουργία της ψηφιακής επιχείρησης στη σύγχρονη εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος, θα παρουσιαστούν τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων παρουσίασης μιας επιχειρηματικής ιδέας, μέσω της μεθόδου «Elevator Pitch».