Η ΕΚΤΕΡ αναλαμβάνει την κατασκευή βιοκλιματικού κολυμβητηρίου στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ ανέρχεται στο ποσό των 187,7 εκατ. ευρώ.

Στην υπογραφή σύμβασης με τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης προέβη η ΕΚΤΕΡ στις 3 Μαρτίου. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Μελέτη και κατασκευή βιοκλιματικού/ενεργειακά αυτόνομου κολυμβητικού συγκροτήματος Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 24.532.884,79 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες. Με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (αμιγώς ή μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 187,7 εκατ. ευρώ.

