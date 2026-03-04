Reuters: ΗΠΑ και Κούρδοι συζητούν ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί χώρος για να εξεγερθούν Ιρανοί που αντιτίθενται στο ισλαμικό καθεστώς τώρα που ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί.

Πολιτοφυλακές των Κούρδων του Ιράν είχαν πρόσφατα διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το αν και το πώς θα μπορούσαν να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο συνασπισμός οργανώσεων των Κούρδων του Ιράν, ο οποίος έχει τη βάση του στην ιρανοϊρακινή μεθόριο στην ημιαυτόνομη περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν, εκπαιδευόταν για να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση με την ελπίδα πως θα εξασθενήσει τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σφυροκοπούν ιρανικούς στόχους με βόμβες και πυραύλους.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί χώρος για να εξεγερθούν Ιρανοί που αντιτίθενται στο ισλαμικό καθεστώς τώρα που ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη, το Σάββατο, της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, είπαν δύο από τις πηγές.

Οριστική απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί για την επιχείρηση και το ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμά της, πρόσθεσαν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν με την προϋπόθεση να μην κατονομασθούν ώστε να μιλήσουν ελεύθερα για ευαίσθητο στρατιωτικό σχεδιασμό.

Οι κουρδικές οργανώσεις ζήτησαν αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη και ιρακινοί ηγέτες στο Αρμπίλ και τη Βαγδάτη έχουν επίσης έρθει σε επαφή τις τελευταίες ημέρες με την κυβέρνηση Τραμπ, είπαν.

Οι δυνάμεις διεξάγουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με παροχή βοήθειας από τη CIA για την προμήθεια όπλων, είπαν δύο από τις πηγές.

Το CNN είχε αναφερθεί πρώτο στις επαφές της CIA με τις κουρδικές οργανώσεις και στην ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση. Από τον ιστότοπο Axios είχε γίνει γνωστό αυτή την εβδομάδα πως ο πρόεδρος Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με δύο από τους κορυφαίους ηγέτες του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή την έκταση της εμπλοκής της CIA στο σχεδιασμό της επιχείρησης, αν διευκόλυνε την προμήθεια όπλων ή αν αμερικανικές δυνάμεις σχεδιάζουν να εισέλθουν στο Ιράν μαζί με τις κουρδικές οργανώσεις.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Λευκός Οίκος και το Πενταγωνο, καθώς και η Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση, δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οποιαδήποτε επιχείρηση από το Ιράκ θα απαιτούσε πιθανόν σημαντική υποστήριξη εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, στρατιωτική και από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Μια πηγή, την οποία επικαλέσθηκε το CNN, είπε ότι το σχέδιο είναι κουρδικές ένοπλες δυνάμεις να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ώστε να καταστεί ευκολότερη μια εξέγερση άοπλων Ιρανών στις πόλεις της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ