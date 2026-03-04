Προσπάθεια ανασύνταξης στις ευρωαγορές - Βαριές απώλειες στην Ασία

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εγείρει ανησυχίες κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή.

Τελευταία ενημέρωση 12.55

Σε θετικό έδαφος κινούνται στις συνεδριάσεις της Τετάρτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανακάμπτοντας μερικώς από τις ισχυρές απώλειες που σημείωσαν την Τρίτη, καθώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εγείρει ανησυχίες κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή, γεγονός που έχει εκτοξεύσει στα ύψη τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται κατά 1,13% στις 611,30 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημειώνει κέρδη 1,42% στις 5.853,95 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη καταγράφει άνοδο 1,37% στις 24.116 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 8.176 μονάδες, με κέρδη 0,90%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κερδίζει 0,39% στις 10.525 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται κατά 1,33% στις 45.057 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 σημειώνει άνοδο 1,44% στις 17.307 μονάδες, στον απόηχο των απειλών Τραμπ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Μαδρίτη.

Βαριές απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν στις συνεδριάσεις της Τετάρτης οι ασιατικές αγορές, με φόντο τις ανησυχίες πως ο πόλεμος θα έχει μακρά διάρκεια και την παράλυση στο στενό του Χορμούζ, κλειδί όσον αφορά τη μεταφορά υδρογονανθράκων διά θαλάσσης.

Ειδικότερα, στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης HSI υποχώρησε κατά 2,01% στις 25.249 μονάδες, ενώ στο Τόκυο ο δείκτης Nikkei έχασε 3,61% και διαμορφώθηκε στις 54.245 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai έχασε 0,98% και υποχώρησε στις 4.082 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο δείκτης Nifty 50 σημείωσε πτώση 1,55% στις 24.480 μονάδες.

Στην Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI βούτηξε κατά 12,1% στις 5.093 μονάδες, με τις μετοχές των SK Hynix και Samsung Electronics να υποχωρούν κατά 10% και 12% αντίστοιχα. Στην Αυστραλία, τέλος, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε στις 8.901 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,94%.

Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο του Ντουμπάι υποχώρησε έως και 4,7% μετά την επανεκκίνηση των συναλλαγών για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου με τις μετοχές των Emirates NBD Bank PJSC και Emaar Properties PJSC να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες. Ο Γενικός Δείκτης FTSE ADX του Άμπου Ντάμπι υποχώρησε επίσης κατά 2,9%.