Κύπρος: Συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο - Επέστρεψε στην Αθήνα πτήση της Aegean

Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου, ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Χ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Δύο ελληνικά F-16 απογειώθηκαν νωρίτερα σήμερα από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Κύπρο σε σχέση με το ύποπτο αντικειμένου που εντοπίσθηκε στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο ΚΥΠΕ, στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας απογειώθηκαν τα δύο F-16 από την Πάφο για σκοπούς αναγνώρισης και αντιμετώπισης του ύποπτου αντικειμένου.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, τα δύο μαχητικά αεροσκάφη επέστρεψαν στη βάση τους, όπως αναφέρθηκε.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση, πρόσθεσε.

Σύμφωνα εξάλλου με την Hermes Airports, ο εναέριος χώρος της Κύπρου παραμένει ανοιχτός, ενώ εξετάζεται διαρκώς η κατάσταση.

Επιστρέφει στην Αθήνα η πρωινή πτήση της Aegean για Λάρνακα

Επιστρέφει στην Αθήνα η πρωινή πτήση (902) της Aegean προς Λάρνακα, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έκλεισε πρόσκαιρα ο εναέριος χώρος για λόγους ασφαλείας, όπως αναφέρουν πηγές της Aegean και του ΔΑΑ.

Το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, όταν αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση αλλά στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι η πτήση θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την AEGEAN η πτήση προσγειώθηκε πριν λίγο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ γίνεται ανεφοδιασμός του αεροσκάφους και η συγκεκριμένη πτήση αναμένεται να αναχωρήσει και πάλι για την Λάρνακα στις 11:45.

