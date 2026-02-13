Επ. Ανταγωνισμού: Παρουσίαση και διαβούλευση της ενδιάμεσης έκθεσης της κλαδικής έρευνας στις τραπεζικές καταθέσεις

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») διοργανώνει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, από τις 10:30 έως τις 13:30, τηλε-ημερίδα για την παρουσίαση της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Κλαδικής Έρευνας στις Τραπεζικές Καταθέσεις.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ενδιάμεσης Έκθεσης και της δημόσιας πρόσκλησης της ΕΑ προς κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή σχολίων/υπομνημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο της Κλαδικής Έρευνας εδώ.

Κατά τη διάρκεια της τηλε-διαβούλευσης, η ΕΑ θα παρουσιάσει τα βασικά ευρήματα της κλαδικής έρευνας, η οποία εξετάζει τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά των τραπεζικών καταθέσεων και εν γένει τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των επιτοκίων, προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν στρεβλώσεις και να υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά, προς όφελος των καταθετών (νοικοκυριών και επιχειρήσεων).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων του κλάδου, της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώσεων καταναλωτών και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός γόνιμου δημόσιου διαλόγου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και παρατηρήσεις.

Για να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο τη ζωντανή μετάδοση της τηλε-ημερίδας κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα ακολουθήστε το σύνδεσμο www.epant.gr/live.