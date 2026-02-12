Παναθηναϊκός: Όλα τα συμβόλαια μετά τη «βόμβα» του Χέιζ - Ντέιβις

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάνει all - in ώστε το «τριφύλλι» να σηκώσει το όγδοο ευρωπαϊκό στo «σπίτι» του. Όλο το μπάτζετ.

Σε δυσθεώρητα ύψη εκτοξεύθηκε το μπάτζετ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά την πυροδότηση της «βόμβας» του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κάνει all - in ώστε το «τριφύλλι» να σηκώσει το όγδοο ευρωπαϊκό στo «σπίτι» του.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» ανακοίνωσε ο ίδιος την απόκτηση του MVP του Final Four, με ένα μυθικό συμβόλαιο 10 εκατ. ευρώ για 2,5 έτη και φιλοδοξεί να αποτελέσει τον game changer για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, καθώς η Ευρωλίγκα μπαίνει στην τελική της ευθείας.

Παναθηναϊκός: Πάνω από 27 εκατ. ευρώ το μπάτζετ

Το μπάτζετ του «τριφυλλιού» εκτοξεύεται πλέον σε πάνω από 27,5 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο στην Ευρώπη. Στην κορυφή των αποδοχών για τους γηπεδούχους του Telekom Center Athens «κάθεται» ο Πολυτιμότερης Παίκτης της Ευρωλίγκας, Κέντρικ Ναν με 4,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο (από 2,5 εκατ. ευρώ).

Ακολουθεί ο αρχηγός των «πρασίνων», Κώστας Σλούκας με 2,8 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ έπεται ο Ματίας Λεσόρ με 2,7 εκατ. ευρώ (από 1,7 εκατ. ευρώ). Το επόμενο παχυλό συμβόλαιο ανήκει στον Ρισόν Χολμς με 2,35 εκατ. ευρώ ενώ έπειτα σειρά έχει ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ με 2,2 εκατ. ευρώ.

Την σκυτάλη παραλαμβάνει ο Τι Τζέι Σορτς με 2,1 εκατ. ευρώ, με τον Τσέντι Όσμαν να έχει λαμβάνειν 1,7 εκατ. ευρώ (από 1,3 εκατ. ευρώ). Λίγο χαμηλότερα μισθολογικά συναντάται ο Τζέριαν Γκραντ με 1,4 εκατ. ευρώ (από 900.000 εκατ. ευρώ) και σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με 1,3 εκατ. ευρώ (από 900.000 ευρώ).

Ο 31χρονος νεοαποκτηθείς Αμερικανός φόργουορντ θα αμείβεται με 1,68 εκατ. δολάρια για την φετινή σεζόν και 3,36 εκατ. δολάρια την επόμενη και την μεθεπόμενη χρονιά. Στη λίστα με τα επταψήφια συμβόλαια συμπεριλαμβάνεται ο Μάριους Γκριγκόνις με 1,1 εκατ. ευρώ.

Ο κατάλογος ολοκληρώνεται με κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο: 900.000 ευρώ ο Ντίνος Μήτογλου (από 750.000 ευρώ), ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 700.000 ευρώ, ο Βασίλης Τολιόπουλος (500.000 ευρώ), ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (450.000 ευρώ), ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (300.000 ευρώ) και ο Μάριος Κουζέλογλου (150.000 ευρώ).

Παναθηναϊκός: Το υψηλότερο μπάτζετ στην Ευρώπη με την απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις

Αναλυτικά η λίστα: